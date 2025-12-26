БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първата ракета на Великобритания пропуска Australian Open

Станко Димов от Станко Димов
Първият за сезона турнир от Големия шлем започва на 18 януари.

Джак Дрейпър
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-добрият великобритански тенисист Джак Дрейпър няма да участва на Australian Open през следващия месец заради продължаващи проблеми с контузия в ръката.

24-годишният тенисист е изиграл само един мач на единично след Уимбълдън през лятото, но се надяваше да се завърне навреме за първия турнир от Големия шлем за годината в Мелбърн. В крайна сметка обаче това няма да се случи.

Във видео, публикувано в социалната мрежа X, Дрейпър обясни, че травмата, която сложи преждевременен край на сезона му през 2025 година, е една от най-„предизвикателните“ и „сложни“ в кариерата му.

„За съжаление, аз и екипът ми взехме решение тази година да не пътуваме до Австралия. Това беше наистина много трудно решение“, заяви Дрейпър.

Australian Open започва на 18 януари.

В началото на декември световният №10 се оттегли и от финалния турнир на Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондон, признавайки, че изпитва разочарование, тъй като все още не е „напълно готов“ за завръщане.

Проблемите за Дрейпър започнаха още по време на клей сезона през пролетта, когато за първи път усети дискомфорт в горната част на лявата си ръка. Въпреки опитите да се върне в игра на US Open в края на август – включително участие на смесени двойки с Джесика Пегула и победа в първия кръг на единично – британецът впоследствие бе принуден да се откаже от турнира заради болките.

„Australian Open е турнир от Големия шлем и един от най-важните в нашия спорт. Но тази контузия ме тормози от дълго време. В момента съм в самия край на възстановителния процес и да се върна директно в мачове във формат три от пет сета просто не изглежда като разумно решение“, допълни Дрейпър.

„Преживял съм немалко трудни моменти, но без съмнение тази контузия е най-тежката, най-предизвикателната и най-сложната, с която съм се сблъсквал“, каза още той.

В първата част на годината Джак Дрейпър се представяше впечатляващо, като през юни достигна най-високото класиране в кариерата си – №4 в света. През март той спечели и първата си титла от сериите Мастърс 1000, след победа над датчанина Холгер Руне на финала в Индиън Уелс.

