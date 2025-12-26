Първата ракета на Великобритания пропуска Australian Open

Най-добрият великобритански тенисист Джак Дрейпър няма да участва на Australian Open през следващия месец заради продължаващи проблеми с контузия в ръката.

24-годишният тенисист е изиграл само един мач на единично след Уимбълдън през лятото, но се надяваше да се завърне навреме за първия турнир от Големия шлем за годината в Мелбърн. В крайна сметка обаче това няма да се случи.

Във видео, публикувано в социалната мрежа X, Дрейпър обясни, че травмата, която сложи преждевременен край на сезона му през 2025 година, е една от най-„предизвикателните“ и „сложни“ в кариерата му.

„За съжаление, аз и екипът ми взехме решение тази година да не пътуваме до Австралия. Това беше наистина много трудно решение“, заяви Дрейпър.

Australian Open започва на 18 януари.

В началото на декември световният №10 се оттегли и от финалния турнир на Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондон, признавайки, че изпитва разочарование, тъй като все още не е „напълно готов“ за завръщане.

Проблемите за Дрейпър започнаха още по време на клей сезона през пролетта, когато за първи път усети дискомфорт в горната част на лявата си ръка. Въпреки опитите да се върне в игра на US Open в края на август – включително участие на смесени двойки с Джесика Пегула и победа в първия кръг на единично – британецът впоследствие бе принуден да се откаже от турнира заради болките.

„Australian Open е турнир от Големия шлем и един от най-важните в нашия спорт. Но тази контузия ме тормози от дълго време. В момента съм в самия край на възстановителния процес и да се върна директно в мачове във формат три от пет сета просто не изглежда като разумно решение“, допълни Дрейпър. „Преживял съм немалко трудни моменти, но без съмнение тази контузия е най-тежката, най-предизвикателната и най-сложната, с която съм се сблъсквал“, каза още той.

В първата част на годината Джак Дрейпър се представяше впечатляващо, като през юни достигна най-високото класиране в кариерата си – №4 в света. През март той спечели и първата си титла от сериите Мастърс 1000, след победа над датчанина Холгер Руне на финала в Индиън Уелс.