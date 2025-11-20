БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията, част 2

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 05:47 мин.
Спорт
БНТ ще излъчи битките за медалите от 2 до 7 декември.

европейското първенство плуване люблин завладява ефира бнт фаворитите отличията част
Снимка: БГНЕС
След като лидерите в европейското плуване обявиха съставите си за предстоящия шампионат на Стария континент в малък басейн в Люблин, още няколко държави оповестиха селекциите си за първенството в полския град.

Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията, 1 част

Сред тях личат плувци, постигнали успехи на световни и европейски първенства за мъже и жени, както и множество медалисти от последното издание в малък басейн в Отопени през 2023 г.

Отборът на Белгия включва 20-годишната Рос Ванотердайк, която спечели бронзов медал на 50 м бътерфлай и сребърен медал на 100 м бътерфлай – с национален рекорд от 55.84 на световното първенство в голям басейн за мъже и жени в Сингапур тази година.

По-рано през лятото тя завоюва три златни и две сребърни отличия от еврошампионата за младежи до 23 години в Шаморин. През 2024-а на европейското в голям басейн в Белград Ванотердайк взе злато, сребро и бронз.

Съотборникът й Лукас Енво, който спечели бронз на 400 метра свободен стил за мъже с национален рекорд от 3:37.91 в Отопени през 2023 г., спечели бронз на 200 метра свободен стил на световния шампионат на къса дистанция в Будапеща миналия декември, постигайки национален рекорд от 1:41.13.

В селекцията на Естония е впечатляващата 18-годишна Енели Йефимова, която спечели европейската титла на 100 м бруст за жени миналата година в голям басейн в Белград и добави световен бронз на къса дистанция в същата дисциплина в Будапеща.

Тази година Йефимова, която направи своя олимпийски дебют в Токио през 2021-а на 14-годишна възраст, спечели титлите на 50 м и 100 м бруст на еврошампионата до 23 години в Шаморин т.г. Тя ще защитава титлата си на 100 м бруст от Отопени 2023.

Германия ще заложи на Изабел Гозе, която спечели злато на 1500 м и сребро на 800 м на световното първенство в Будапеща 2024.

Сред нейните съотборнички е световната шампионка на 100 м бътерфлай от шампионата в голям басейн в Доха 2024 Анджелина Колер. Преди това тя спечели злато на 200 м бътерфлай в Отопени 2023.

Монако ще бъде представена Лиза Поу, която спечели бронзов медал на 10 км на планетарния шампионат в Сингапур в голям басейн това лято.

Турция ще разчита на 18-годишния Кузей Тунджели - европейски шампион на 1500 м от първенството за юноши и девойки от Белград 2023. Той грабна златото със забележително време от 14:58.89 минути, което беше и нов рекорд на европейските първенства за юноши.

Въпреки че получи контузия на крака при инцидент по време на тренировка, Тунджели спечели два златни медала на 800 и 1500 м на еврошампионата за юноши и девойки в Шаморин през лятото, а след това завоюва още две златни отличия в коронните си дисциплини от световното първенство в Отопени.

Отборът на Турция включва и европейския шампион на 50 метра бруст Емре Шакчи, който спечели сребърен медал на планетарното първенство за мъже и жени в Будапеща в малък басейн миналата година.

Австрия ще разчита на 21-годишния Лука Младенович, който спечели злато на 50 м, 100 м и 200 м бруст на първенството на Стария континент за юноши в Шаморин.

В отбора е и Юлия Бергер, победителка в дисциплината 50 метра свободен стил от същия шампионат.

Словакия ще участва с плувкинята, спечелила сребро на 50 метра бътерфлай и бронз на 200 метра съчетано за жени на домашното европървенство в Шаморин - Тамара Поточка.

Гръцкият отбор включва Анна Нтунтунаки, която взе злато на 50 метра бътерфлай и бронз на 100 метра бътерфлай в Отопени през 2023 г.

Дания обяви, че в състава ще бъде европейската шампионка на 200 метра бътерфлай Хелена Розендал Бах и 18-годишната Мартин Дамборг, която има пет златни, пет сребърни и два бронзови медала на в Шаморин.

Отборът на Швеция включва Луиз Хансон, която спечели три златни, един сребърен и един бронзов медал на последното издание в Отопени 2023.

Чехия ще разчита на добро представяне от Барбора Сееманова, която спечели златните медали на 100 м и 200 м свободен стил за жени на европейското през 2024 г. в Белград.

Това ще бъде второто издание на подобно първенство в страната, след като през 2011 г. домакин беше Шчечин. Европейското ще се проведе в периода 2 - 7 декември и ще бъде излъчено на живо по БНТ 3.

Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията, част 1
БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин
#европейско първенство по плуване Люблин 2025

