БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 10:00 мин.
Водни спортове
Запази

БНТ ще излъчи битките за медалите в полския град.

плуване
Слушай новината

От 2 до 7 декември Полша е домакин на европейското първенство по плуване в малък басейн (25 м). Шампионатът ще се проведе в град Люблин.

Люблин е деветият по големина град в Полша и най-големият такъв в Източна Полша.

Това ще бъде второто издание на подобно първенство в страната, след като през 2011 г. домакин беше Шчечин.

Българските плувци се представиха достойно на последното европейското първенство в малък басейн в Отопени през 2023 година, въпреки че не спечелиха медали.

Петър Мицин се класира за финала на 200 м бътерфлай, където завърши на осмо място. Мицин остана извън финала на 400 метра свободен стил, но записа нов национален рекорд в дисциплината в малък басейн.

Диана Петкова също достигна до финал, завършвайки на осмо място на 50 м бруст. В хода на състезанието тя постави нов национален рекорд.

Габриела Георгиева се представи силно, като участва във финала на 200 м гръб. Тя зае 8-мо място, като подобри собствения си национален рекорд на полуфиналите.

Калоян Левтеров също записа национален рекорд, ставайки първият българин, преплувал дистанцията 100 м гръб под 53 секунди.

Великобритания, която оглави класирането по медали на европейското първенство през 2023 г. в Отопени, Румъния, не крие високите си амбиции, като избра отбор, пълен с таланти.

В състава е Дънкан Скот, който спечели четири медала - повече от всеки друг британски спортист на едни Олимпийски игри - в Токио 2020. Той вече притежаваше две отличия от Рио 2016. На Игрите в Париж 2024 Скот завоюва още два медала, с което общият му брой достигна осем (два златни и шест сребърни). Така роденият в Шотландия талант се превърна в най-успешния плувец на Великобритания в олимпийската история.

Освен Скот в 17-членния състав на Великобритания са и неговите съотборници в щафетата Мат Ричардс и Том Дийн, завоювала титлите на 4x200 м свободен стил от Игрите в Токио 2020 и Париж 2024.

Фрея Андерсън, шампионка със смесената щафета на 4x100 м съчетано от Токио, ще защитава индивидуалната си титла от Отопени 2023 на 200 м свободен стил.

В отбора е и младият талант Филип Новацки. 18-годишният ученик от Милфийлд спечели титлите на 100 и 200 м бруст на европейското до 23 години в Шаморин тази година. Джак Скъри, който взе златото на 100 м гръб, също ще дебютира за мъжкия тим в Люблин.

Великобритания завърши шампионата през 2023-а, с общо 23 медала, от които девет златни – с едно място пред Италия, която излъчи седем шампиони от общо 22-а медалисти.

Франция, която остана трета със седем златни от общо 23 отличия, също определи силен отбор.

В селекцията е световният шампион на 50 м и 100 м бътерфлай от първенството на голям басейн в Сингапур 2025 Максим Грусе. Французинът спечели злато на 100 м свободен стил и сребро на 100 м бътерфлай на еврошампионата в Отопени.

В състава е и Анастасия Кирпичникова - сребърна медалистка на 1500 м свободен стил при жените от Олимпийските игри в Париж.

Цветовете на Франция ще защитава и 30-годишната Берил Гасталдело, която притежава 12 медала от европейски първенства в малък басейн, включително два златни на 4x50 м свободен стил. В Люблин ще видим и Мевен Томак, който държи титлите на 50 м и 100 м гръб от Отопени 2023.

В тима на Франция е и 20-годишната специалистка в открити води Саша Вели, която триумфира с европейската и световната титла за девойки на 10 км миналата година.

13-членният отбор на Ирландия включва олимпийския шампион на 800 м свободен стил от Париж 2024 Даниел Уифен - притежател на титлите на 400, 800 и 1500 метра свободен стил в Отопени 2023.

Освен него в състава са още двама медалисти - третата на 400 м съчетано плуване Елън Уолш и Джон Шорт - бронзов медалист на 50 м гръб.

Нидерландия, четвърта в класирането по медали в Отопени с общо 11 медала, включително шест златни, също обяви силен отбор. Той включва 24-годишният Каспар Корбо. Бронзовият медалист на 200 м бруст от Париж 2024 постави рекорд на къса дистанция в тази дисциплина на неотдавнашната Световна купа.

В нидерландския тим е и Марит Стеенберген, която защити световната си титла на 100 метра свободен стил на шампионата в Сингапур това лято.

Световният първенец на 800 м от Будапеща 2024 Залан Шаркан, бронзовият олимпийски медалист от Париж 2024 на 10 км Давид Бетлехем, бронзовата медалистка на 800 и 1500 свободен стил в Отопени 2023 Айна Кесели и европейският шампион на 50 м и 100 м бътерфлай, и 50 м свободен стил от Казан 2021 Себастиан Сабо оглавяват селекцията от 22-ма плувци на Унгария.

Специалистът по плуване в открити води Бетлехем се завръща на такъв форум след 4-годишно отсъствие. Той направи требъл на неотдавнашното първенство на Унгария в малък басейн в Дебрецен, като спечели титлите на 400 м, 800 м и 1500 м.

Лила Мина Абрахам, която взе злато на 200 метра свободен стил и бронз на 400 метра свободен стил на европейското първенство до 23 години в Шаморин това лято, ще се присъедини към съотборничките си Николет Падар, Пана Уграй и Дора Молнар. Щафетата спечели сребро на 4х200 метра свободен стил в Будапеща 2024.

В Люблин ще се състезава и Рихард Мартон, който завоюва бронзов медал на 200 метра бътерфлай в Отопени.

Румънският отбор все още не е обявил официално състава си за Люблин 2025. Преди две години на домашното първенство на Стария континент Давид Попович спечели бронз на 100 метра свободен стил. Година след това той триумфира със златото на 200 метра свободен стил и бронза на 100 м на Олимпийските игри в Париж.

Към колекцията си Попович вече беше добавил и два златни медала в коронните си дисциплини от световното на голям басейн в Будапеща през юни 2022-а.

В състава на Италия са включени 30 плувци. Селекцията включва големите звезди сред които Томас Чекон, Николов Мартиненги и златната медалистка на 50 м бруст от европейските първенства в Глазгоу 2019 и Отопени 2023 Бенедета Пилато.

Преди две години Николо Мартиненги спечели злато на 50 метра бруст и сребро на 100 метра бруст – дисциплината, в която година по-късно взе златото на Игрите в Париж. Тогава той детронира британския властелин в басейна Адам Пийти.

Във френската столица Томас Чекон също завоюва злато, но на 100 метра гръб, превръщайки се в първия италианец с олимпийска титла в тази дисциплина.

Дали ще участва олимпийският шампион на 1500 м от Рио 2016 Грегорио Палтриниери все още не е ясно.

Ное Понти повежда швейцарския тим към Люблин. Неговото представяне в Отопени беше забележително. Вече бронзов медалист на 100 м бътерфлай от Токио 2020, той направи хеттрик от титли, като взе златните медали на 50 метра, 100 метра и 200 метра бътерфлай.

Година по-късно Понти се представи блестящо и на световното първенство в малък басейн в Будапеща през декември, където постави три световни рекорда по пътя към спечелването на още три златни отличия - на 50 м бътерфлай, 100 м бътерфлай и 100 м съчетано плуване.

Кои ще са новите герои в Люблин, предстои да видим - едно е ясно, очаква ни вълнуващо състезание - от 2 до 7 декември в ефира на БНТ!

#европейско първенство по плуване Люблин 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
2
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
4
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
5
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за новите правила за паркиране в София
6
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
6
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...

Още от: Aнализи

България изпраща най-слабия си квалификационен цикъл от много време насам
България изпраща най-слабия си квалификационен цикъл от много време насам
Алкарас и Синер – две лица на едно бъдеще Алкарас и Синер – две лица на едно бъдеще
Чете се за: 02:52 мин.
Истории от Световните първенства – 1954 Истории от Световните първенства – 1954
Чете се за: 15:37 мин.
Да ти минат път черните котки Да ти минат път черните котки
Чете се за: 04:15 мин.
Номер 1000 Номер 1000
Чете се за: 05:40 мин.
Двуполюсният модел като национална, футболна черта Двуполюсният модел като национална, футболна черта
Чете се за: 05:30 мин.

Водещи новини

Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево? "Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Начало на новата ТВ Академия на БНТ (СНИМКИ)
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ