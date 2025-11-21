БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

Евровизия променя правилата си от следващата година

Чете се за: 02:45 мин.
По света
евровизия променя правилата следващата година снимка
Снимка: Архив/БТА
Песенният конкурс Евровизия обяви нови правила за гласуване и за промотиране на песните и участниците. Промените целят да запазят фокуса там, където трябва – върху музиката, творчеството и връзките между хората, каза директорът на Евровизия. БНТ се завръща в следващото издание на конкурса през месец май във Виена.

Как се стигна дотук и по какъв начин ще се определят новите победители?

За Евровизия във Виена през 2026, където ще участва и България, ще бъде намалена тежестта на зрителския вот. Обичайните 20 гласа от един телефон или компютър- вече се намаляват на 10. Журито се завръща на полуфиналите – досега то определяше само победителя от големия финал на състезанието.Съставът му се променя от 5 на 7 души, като задължително двама от тях ще бъдат на възраст между 18 и 25 години, за да представят по-младата аудитория. Песните ще минават през по-строг контрол, за да се гарантира, че напълно отговарят на правилата и духа на конкурса. Най-голямата промяна – ще бъдат силно ограничени рекламните кампании на изпълнителите, най-вече тези, финансирани от правителства или правителствени агенции.

Мартин Грийн, директор на Евровизия: Ще затегнем правилата около промотирането на участници. Имахме съмнения за нечестно промотиране, най-вече от трети страни, може би правителства, което е непропорционално на естествените рекламни кампании, които трябва да видите в шоуто. Взехме мерки срещу подобни действия на трети страни.

Що се отнася до съмненията за измами в гласуването, директорът Мартин Грийн добави още, че ще бъдат използвани нови технологии, за да се противодейства на измамното и координирано гласуване.

Мартин Грийн, директор на Евровизия: Запомнете, Евровизия се роди от пепелта на Втората световна война, за да обедини хората. Надявам се, че мерките, които обявихме днес, ще дадат на държавите сигурност, че конкурсът може да запази неутралност.

Големият финал на 70тото издание на Евровизия ще бъде излъчен на 16 май. Полуфиналите ще се състоят седмица по-рано във Виена. Това ще е третият път, в който Австрия е домакин на конкурса, като последният път беше през 2015 г.

Фатима Бош Фернандес от Мексико спечели конкурса "Мис Вселена" (СНИМКИ)
Фатима Бош Фернандес от Мексико спечели конкурса "Мис Вселена" (СНИМКИ)
Коледа в Ню Йорк: Търговците вече се надпреварват с украси Коледа в Ню Йорк: Търговците вече се надпреварват с украси
Чете се за: 00:45 мин.
Фрида Кало счупи рекорда за най-скъпо продадена картина на жена художник Фрида Кало счупи рекорда за най-скъпо продадена картина на жена художник
Чете се за: 00:52 мин.
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна
Чете се за: 02:25 мин.
Добре дошло, Божоле нуво! Добре дошло, Божоле нуво!
Чете се за: 00:50 мин.
Принц Уилям и Кейт на гала концерт в "Роял Албърт Хол" (СНИМКИ) Принц Уилям и Кейт на гала концерт в "Роял Албърт Хол" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
