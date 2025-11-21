Евровизия променя правилата си от следващата година

Песенният конкурс Евровизия обяви нови правила за гласуване и за промотиране на песните и участниците. Промените целят да запазят фокуса там, където трябва – върху музиката, творчеството и връзките между хората, каза директорът на Евровизия. БНТ се завръща в следващото издание на конкурса през месец май във Виена.

Как се стигна дотук и по какъв начин ще се определят новите победители?

За Евровизия във Виена през 2026, където ще участва и България, ще бъде намалена тежестта на зрителския вот. Обичайните 20 гласа от един телефон или компютър- вече се намаляват на 10. Журито се завръща на полуфиналите – досега то определяше само победителя от големия финал на състезанието.Съставът му се променя от 5 на 7 души, като задължително двама от тях ще бъдат на възраст между 18 и 25 години, за да представят по-младата аудитория. Песните ще минават през по-строг контрол, за да се гарантира, че напълно отговарят на правилата и духа на конкурса. Най-голямата промяна – ще бъдат силно ограничени рекламните кампании на изпълнителите, най-вече тези, финансирани от правителства или правителствени агенции.

Мартин Грийн, директор на Евровизия: Ще затегнем правилата около промотирането на участници. Имахме съмнения за нечестно промотиране, най-вече от трети страни, може би правителства, което е непропорционално на естествените рекламни кампании, които трябва да видите в шоуто. Взехме мерки срещу подобни действия на трети страни.

Що се отнася до съмненията за измами в гласуването, директорът Мартин Грийн добави още, че ще бъдат използвани нови технологии, за да се противодейства на измамното и координирано гласуване.

Мартин Грийн, директор на Евровизия: Запомнете, Евровизия се роди от пепелта на Втората световна война, за да обедини хората. Надявам се, че мерките, които обявихме днес, ще дадат на държавите сигурност, че конкурсът може да запази неутралност.

Големият финал на 70тото издание на Евровизия ще бъде излъчен на 16 май. Полуфиналите ще се състоят седмица по-рано във Виена. Това ще е третият път, в който Австрия е домакин на конкурса, като последният път беше през 2015 г.