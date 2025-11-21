Европа към Киев след американския план за мир: Ще продължим да подкрепяме Украйна

Европейският съюз ще продължи да подкрепя Украйна, докато страната е изправена пред руската агресия. Това заяви в Южна Африка председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която участва в Йоханесбург в среща на държавите от Г-20.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Ще продължим да подкрепяме Украйна, както правихме и преди. Киев може да разчита на нас, защото това не е само агресия срещу Украйна, но и срещу принципите на Устава на ООН. Този агресия се случва на европейска територия и затова ще подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо”.

Съществременно днес канцлерът на Германия Фридрих Мерц, президентът на Франция Еманюел Макрон и премиерът на Великобритания Киър Стармър разговаряха по телефона с президента на Украйна Володимир Зеленски за американския мирен план. Тримата водещи европейски лидери са уверили Зеленски, че продължават да подкрепят Украйна по пътя към траен и справедлив мир.