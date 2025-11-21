Европа към Киев след американския план за мир: Ще продължим да подкрепяме Украйна

Според унгарския премиер Виктор Орбан срещата на върха за мир в Будапеща все още предстои
Европейският съюз ще продължи да подкрепя Украйна, докато страната е изправена пред руската агресия. Това заяви в Южна Африка председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която участва в Йоханесбург в среща на държавите от Г-20.
Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Ще продължим да подкрепяме Украйна, както правихме и преди. Киев може да разчита на нас, защото това не е само агресия срещу Украйна, но и срещу принципите на Устава на ООН. Този агресия се случва на европейска територия и затова ще подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо”.
Съществременно днес канцлерът на Германия Фридрих Мерц, президентът на Франция Еманюел Макрон и премиерът на Великобритания Киър Стармър разговаряха по телефона с президента на Украйна Володимир Зеленски за американския мирен план. Тримата водещи европейски лидери са уверили Зеленски, че продължават да подкрепят Украйна по пътя към траен и справедлив мир.
Киър Стармър - премиер на Великобритания: “Току-що проведох телефонен разговор с президента Зеленски, заедно с президента Макрон и канцлера Мерц, и това беше възможност за нас да изразим подкрепата си за Украйна и много важният принцип, който е, че всички въпроси, свързани с Украйна, трябва да се решават от Украйна. Ние всички искаме справедлив и траен мир. Това иска президентът на Америка. Това искаме всички ние. И затова трябва да работим, за да постигнем тази цел. Но принципът, че Украйна трябва да определя бъдещето си и суверенитета си, е основен принцип”.
Виктор Орбан - министър-председател на Унгария: "Намираме се в решаващ момент. Следващите две до три седмици ще бъдат от решаващо значение, тъй като ще пристигнат първите реакции на това 28-точково предложение и процесът ще започне. Срещата на върха за мир в Будапеща все още предстои”.