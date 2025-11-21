Аферата "Лов на хора в Сараево": Хърватски журналист обвини сръбския президент в участие

Аферата "Сараевско сафари" се разраства. Хърватски разследващ журналист подаде жалба до прокуратурата в Милано срещу сръбския президент Александър Вучич за предполагаемото му участие в случаите, при които се твърди, че богаташи са пътували до Сараево по време на войната през 90-те години, за да стрелят по цивилни граждани за забавление.

Според хърватския журналист Домагой Маргетич, Вучич като млад доброволец е бил на една от сръбските позиции на хълмовете около Сараево, от която се е стреляло по невъоръжени цивилни, включително жени и деца. Обвиненията срещу сръбския президент идват в момент, в който италианската прокуратурата започна разследване на твърдения на италиански журналист, че богати лица от Италия и други държави са пътували до Босна и Херцеговина и са плащали големи суми на босненски сръбски войници, за да стрелят по невъоръжени хора в обсаденото Сараево.

Към момента не е ясно дали прокурорите в Милано ще предприемат съдебни действия срещу Вучич.