Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир

Светът е насочил поглед към 28 точки - планът за мир, който доминира политическите и дипломатически разговори в Европа, в Съединените щати, в Русия и Украйна. Преди минути украинският президент Володимир Зеленски направи обръщение към нацията и съобщи, че ще представи на Съединените щати алтернативен план за мир.

"Украйна може да се изправи пред тежък избор: да изгуби достойноството си или ключов партньор", каза Зеленски на украинския народ.

Русия твърди, че все още не е получила официално предложението за мир и за нова архитектура на сигурността, но предупреди, че времето на Зеленски за преговори изтича. Киев вече обсъди и консултира предложението с европейските лидери. План за мир, който звучи като капитулация за Киев - такива продължават да са коментарите на анализатори на предложението на Съединените щати за край на войната в Украйна.

Администрацията в Белия дом губи търпение и си е поставила за цел мирният план да бъде подписан от всички заинтересовани страни до края на годината.

Сам и под дъжда - президентът Володимир Зеленски се обърна към украинците. В 10- минутното си послание, публуикувано в социланите мрежи и заснето на мястото, от което говори часове след началото на войната преди близо 4 години, Зеленски каза, че ще говори със сънародниците си честно и открито, както винаги, и обеща да не предава украинския интерес.

Териториални отстъпки, отказ от членство в НАТО и намаляване на състава на украинската армия - всичко, което Русия поиска - го получи - така обобщават анализатори 28-те точки от мирния план, предложен от САЩ. Президентът Володимир Зеленски е изключително внимателен - не отхвърля и не критикува плана на Тръмп, призова за обсъждане в широк формат.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Сега е един от най-трудните моменти в историята ни. Натискът върху Украйна е един от най-трудните. Националният ни интерес трябва да бъде взет предвид. Не правим гръмки изявления, ще работим спокойно с Америка и с всички партньори. Ще има конструктивно търсене на решения с нашия основен партньор. Ще представя аргументи, ще убеждавам и ще предложа алтернативи, но със сигурност няма да дадем основание на врага да каже, че Украйна не иска мир, че ние пречим на процеса и че Украйна не е готова за дипломация."

От Зеленски се иска да отстъпи дори повече украинска територия, отколкото Русия контролира в момента. Международната общност трябва да признае Донбас и анексирания Крим, без Украйна да бъде принуждавана да го прави. Големи части на Херсонска и Запорожка област ще станат руски.

Ако планът бъде подписан, украинците ще видят Русия отново на световната икономическа и политическа сцена. Защото документът предполага не само падането на санкциите срещу Москва, но и връщането ѝ в общности като Г-7. Киев ще трябва да впише в Конституцията си, че няма да бъде член на НАТО. Алиансът се ангажира да не се разширява, да не разполага свои войски на украинска територия. Числеността на армията на Украйна ще трябва да бъде намалена до 600 хиляди, ще трябва да се откаже и от част от използваните оръжия.

В замяна Украйна ще получи гаранции за сигурността си, подобни на член 5-и на НАТО. Суверенитетът ѝ ще бъде гарантиран от споразумение между Русия, Украйна, ЕС и НАТО, което да включва и руски закон за ненападение. Киев ще може да членува в Евросъюза. За възстановяването си Украйна ще получи и сериозна финансова подкрепа, като за част от нея ще бъдат използвани и замразени руски активи.

Официално нищо не сме получавали е коментарът на Кремъл.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Ефективната работа на руските въоръжени сили трябва да убеди Зеленски и режима му, че е по-добре да се договаря, и да го прави сега. По-добре сега, отколкото после. Пространството за приемане на решение за него намалява пропорционално на загубата на територии заради настъпателните действия на руските въоръжени сили. И тук дори не става дума за войната. А да се принуди Зеленски и режимът му, да решат този въпрос мирно. Продължаването за тях е безсмислено и опасно."

По всичко личи, че големият победител, в случай на подписването на този план е Русия. Другият печеливш са САЩ. Те не само получиха достъп до редкоземните метали на Украйна, но ще получават и компенсации, за да гарантират сигурността на Киев. За Украйна този план е абсолютно неприемлив, смятат анализатори.

Ярослава Барбиери, анализатор: "Този т.нар. прозорец на възможности в условия на политическа нестабилност, се използва като инструмент за натиск върху Киев, да приеме максималистките искания на Русия, предявени на срещата в Аляска."

САЩ заплашват да спрат да подават разузнавателни данни и доставки на оръжия, за да принудят Киев на сделка за мир. Натискът срещу Зеленски е огромен, пишат американски медии. Според публикациите той трябва да е подписал плана до следващия четвъртък - Денят на благодарността в САЩ. Русия се очаква да парафира до началото на декември. Остават НАТО и ЕС. Самият Зеленски казва, че това не е финалното споразумение и предстои обсъждане с администрацията на Белия дом. Вашингтон е обещал да запознае подробно европейските партньори с документа. В него обаче не е спомената нито една европейска инициатива като международни военни контингенти, като гарант за сигурността на Украйна или преки преговори Зеленски - Путин.