БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 06:55 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Акция срещу нередовни абонати започна ВиК - Хасково. Вземанията на дружеството са за около 2 милиона лева. Екипи извършват прекъсване на водоподаването към най-големите длъжници в хасковския квартал „Република”. Там се консумира много вода, а голяма част от нея не се плаща. Само днес обаче длъжници изплатиха 12 100 лева, а екипите на водното дружество разкриха 3 незаконни включвания към мрежата.

Багерите тръгнаха към 6 имота, чиито собственици дължат общо над 12 000 лева.

"Как от 3 години обещавам, защо така приказваш..."

"От къде това 1000 лева, болна съм, диабетичка съм , с кръвно съм... Ама аз плащам, плащам по 100 лева, хич не намаляват, пак така отива, пак същите пари остават."

"Кат спирате - хората как да живеят, не работят никъде...500 лева взимайте, недейте така да прайте, извинете."

Вече втори ден екипите на дружеството са в квартала.

Пламена Илиева, ръководител отдел „Продажби”, ВиК - Хасково: "Прекъсва се с багер от сградното водопроводно отклонение, тапира се, след което, след като се плати цялото задължение се плаща, има такса включване. Пак идва багер разкопаваме, присъединяваме на ново, като се заплаща дължимото, плюс включването към водоснабдяване.

Присъединяването струва между 800 и 1000 лева, затова повечето длъжници намират парите щом видят багерите.

Пламена Илиева, ръководител отдел „Продажби”, ВиК - Хасково: "За 3 часа събрахме над 10 000 лева, отделно плащания на каса, които не сме изчислили още към момента."

Екипите се натъкват и на незаконно присъединени към главния водопровод домакинства.

Пламена Илиева, ръководител отдел „Продажби”, ВиК - Хасково: "Вчера открихме едно незаконно, днес също открихме едно незаконно присъединяване в имот нов строеж, без документи е имотът."

Такива акции се провеждат периодично. В понеделник екипите на ВиК тръгват към нередовни абонати в село Узунджово.

#ВиК - Хасково #неплатени сметки #багери #длъжници

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
6
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

"Мирише, притеснявам се за децата": Три мобилни станции проверяват качеството на въздуха във Велико Търново
"Мирише, притеснявам се за децата": Три мобилни станции проверяват качеството на въздуха във Велико Търново
Кризата с боклука: "Софекострой" започва организация за поемане на район "Люлин" Кризата с боклука: "Софекострой" започва организация за поемане на район "Люлин"
Чете се за: 02:25 мин.
Окръжният съд във Варна задържа под стража служителя на следствения арест в града Окръжният съд във Варна задържа под стража служителя на следствения арест в града
Чете се за: 01:07 мин.
От НЗОК предупреждават за фалшиви съобщения от името на институцията От НЗОК предупреждават за фалшиви съобщения от името на институцията
Чете се за: 01:17 мин.
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир Коцев
Чете се за: 01:15 мин.
Започва изграждането на временен път до разрушения от наводнението мост край Царево Започва изграждането на временен път до разрушения от наводнението мост край Царево
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Чете се за: 06:47 мин.
По света
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ