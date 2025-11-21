С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден

Акция срещу нередовни абонати започна ВиК - Хасково. Вземанията на дружеството са за около 2 милиона лева. Екипи извършват прекъсване на водоподаването към най-големите длъжници в хасковския квартал „Република”. Там се консумира много вода, а голяма част от нея не се плаща. Само днес обаче длъжници изплатиха 12 100 лева, а екипите на водното дружество разкриха 3 незаконни включвания към мрежата.

Багерите тръгнаха към 6 имота, чиито собственици дължат общо над 12 000 лева.

"Как от 3 години обещавам, защо така приказваш..."

"От къде това 1000 лева, болна съм, диабетичка съм , с кръвно съм... Ама аз плащам, плащам по 100 лева, хич не намаляват, пак така отива, пак същите пари остават."

"Кат спирате - хората как да живеят, не работят никъде...500 лева взимайте, недейте така да прайте, извинете."

Вече втори ден екипите на дружеството са в квартала.

Пламена Илиева, ръководител отдел „Продажби”, ВиК - Хасково: "Прекъсва се с багер от сградното водопроводно отклонение, тапира се, след което, след като се плати цялото задължение се плаща, има такса включване. Пак идва багер разкопаваме, присъединяваме на ново, като се заплаща дължимото, плюс включването към водоснабдяване.

Присъединяването струва между 800 и 1000 лева, затова повечето длъжници намират парите щом видят багерите.

Пламена Илиева, ръководител отдел „Продажби”, ВиК - Хасково: "За 3 часа събрахме над 10 000 лева, отделно плащания на каса, които не сме изчислили още към момента."

Екипите се натъкват и на незаконно присъединени към главния водопровод домакинства.

Пламена Илиева, ръководител отдел „Продажби”, ВиК - Хасково: "Вчера открихме едно незаконно, днес също открихме едно незаконно присъединяване в имот нов строеж, без документи е имотът."

Такива акции се провеждат периодично. В понеделник екипите на ВиК тръгват към нередовни абонати в село Узунджово.