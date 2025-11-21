БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Заложеният дефицит е 3%

първият бюджет евро бурни дебати парламента план сметката държавата обзор
Със 131 гласа "за" и 87 "против" депутатите приеха на първо четене държавния бюджет за следващата година. Народните представители намалиха на три дни и времето за внасяне на предложения за промени в план- сметката. Това е първият бюджет на страната в евро и първият с приходи и разходи над 50 млрд. евро. Заложеният в него дефицит е 3%.

Само три дни ще имат народните представители, за да внесат предложения за промени в Закона за държавния бюджет. Очаква се до края на другата седмица да бъде гласувана първата план-сметка изцяло в евро. В пленарна зала днес проектозаконът беше защитен от финансовия министър Теменужка Петкова, основните критики на опозицията бяха свързани с увеличаването на осигуровките, увеличаването на заплатите в сектор "Сигурност", липсата на реформи и въвеждането на задължителния софтуер за търговците.

На първо четене депутатите разискват като цяло законопроекта.

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Всичко това, което влиза в този бюджет, е на база на законодателство, което е прието. Ние няма да нарушим закона."

Петкова също така изтъкна, че увеличението на разходите е започнало по времето, когато финансов министър е бил Асен Василев, той отрече.

Асен Василев: "Аз заварих дълг към БВП на 24,1% и го оставих на 23,9. Тоест, съотношението дълг - икономика, леко спадна."

От ПП-ДБ разкритикуваха и въвеждането на софтуер за търговците, което ще доведе до допълнителни разходи за бизнеса.

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Това, за което аз ще говоря, е една колосална глупост, която се предлага за втори път в Закона за бюджета и това е т.нар. СУПТО (бел. ред. софтуер за управление на продажбите в търговски обекти). Тази концепция е сбъркана на много нива, тя е неизпълнима на практика."

Теменужка Петкова: "Не заблуждавайте бизнеса и българските граждани, че някой ще им налага някаква тежест. Ако вие сте против борбата със сивата икономика, излезте и го кажете от тази трибуна, за да го чуем всички."

От "БСП - Обединена левица", от "Има такъв народ" и от "ДПС - Ново начало" застанаха твърдо зад бюджета.

Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица": "Този бюджет е социален и това е напълно естествено, когато сме на прага на еврозоната, хората трябва да бъдат спокойни, че държавата стои зад тях."

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "Ами, консолидираме разходи за лично потребление на бизнеса, на мен това много ми харесва .Ще консолидираме тези разходи, ще ги превърнем в инвестиции чрез данъчна политика. На "ДПС-Ново начало" този бюджет ни харесва."

Тошко Йорданов, ИТН: "Както винаги, дебатът за бюджета се превърна в политически декларации. Една част е нормално от опозицията да се изказва, друга обаче носи вината. Да ви задам един логичен въпрос, как да ги дадете тези пари, без да ги давате."

От "Възраждане" определиха бюджета като "бюджет на фалита".

Костадин Костадинов: "Залата е почти празна, това говори как се гледа на този бюджет на едно необходимо зло."

Спор между управляващи и опозиция предизвика и увеличението на заплатите в сектор "Сигурност".

Николай Радулов, МЕЧ: "Българската стратегия в сектор "Сигурност" ни става ясна, издръжка на много служители с високи заплати, но технологично остаряла среда."

Маноил Манев ГЕРБ-СДС: "Не съм съгласен с вас, че можем да дебатираме на първо четене на бюджета можем да поставим в един общ кюп, извинявам се за израза, целият сектор "Сигурност".

Според АПС бюджетът не предлага реформи, а работи на парче без да решава трайно проблеми.

Хюсни Адем, АПС: "Любовта на избирателите не се купува по този начин, колкото и да смятате за наивни - сега надминахте себе си."

От ПП-ДБ се заканиха с протест, който да окупира сградата на НС, за да попречи на приемането на бюджета. Те получиха подкрепата и от "Възраждане". Лидерът на ГЕРБ-СДС коментира това намерение.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ-СДС: "Целта на протеста е да се окупира парламентът, за да не се приеме първият бюджет в евро."

Очаква се до края на следващата седмица трите бюджета - на здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата да бъдат приети окончателно.

