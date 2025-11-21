БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 06:55 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Служители на НОИ от цялата страна протестираха с искане за 20% увеличение на заплатите

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Служители на НОИ от цялата страна протестираха с искане за 20% увеличение на заплатите
Слушай новината

Служители на Националния осигурителен институт от цялата страна излязоха на протест. Те настояват в гласувания на първо четене днес бюджет, вместо 5-процентното заложено увеличение на заплатите, да бъде 20%. Според служителите на НОИ заплащането е ниско и не отговаря на непрестанно нарастващите цени.

Евелина Вутова е дългогодишен служител на Националния осигурителен институт в София. Подкрепя протеста, защото заплатата е малка, а работата много.

Снимки: БТА

Евелина Вутова, служител в НОИ - София: "Заплатите са от минималната, която е в момента, и средната – хората получават около 1500–1600 лева заплата месечно. Като нямаме никакви бонуси, махнали са ни клас прослужено време. Ние сме тука от 30–40 години, а нямаме клас прослужено време – той ни е отнет, не се знае поради каква причина. Нямаме второ здравно осигуряване също, нямаме купони, каквито се дават на другите предприятия, нямаме никакви придобивки — просто една гола заплата.“

Кремена Атанасова, председател на синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“: "Нашето искане е за 20% увеличение на целия фонд, като ресурсът да се разпредели справедливо, така че да се изгладят диспропорциите и изоставащите заплати да получат адекватен ръст.“

Към протеста се присъединиха служители на НОИ от цялата страна. В териториалната дирекция в Русе работят близо 100 души. Свободни работни места няма, но заради ниското заплащане и високото натоварване текучеството на кадри е значително.

Върбан Дюлгеров, служител в НОИ - Русе: "С преминаването към еврото – това е също огромно натоварване към цялата система. Всички системи, които работят, трябва да минат в евро – имаме информационни, електронни услуги и т.н.“

Евелина Вутова, служител на НОИ - София: "Висшисти хора — учили толкова години, и като дойдат и видят заплащането, напускат. И оставаме тези старите служители и се натоварваме много повече.“

Ако не бъдат чути, служителите на НОИ се заканиха с ефективни протестни действия.

#искане за по-високи заплати #НОИ #протести

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
6
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Общество

Откриха паметника на Захарий Стоянов в София (СНИМКИ)
Откриха паметника на Захарий Стоянов в София (СНИМКИ)
Валидираха марка "100 години опера в Стара Загора" Валидираха марка "100 години опера в Стара Загора"
Чете се за: 01:07 мин.
От НЗОК предупреждават за фалшиви съобщения от името на институцията От НЗОК предупреждават за фалшиви съобщения от името на институцията
Чете се за: 01:17 мин.
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност
Чете се за: 03:05 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 06:55 мин.
По света
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Аферата "Лов на хора в Сараево": Хърватски журналист...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ