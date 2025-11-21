Служители на НОИ от цялата страна протестираха с искане за 20% увеличение на заплатите

Служители на Националния осигурителен институт от цялата страна излязоха на протест. Те настояват в гласувания на първо четене днес бюджет, вместо 5-процентното заложено увеличение на заплатите, да бъде 20%. Според служителите на НОИ заплащането е ниско и не отговаря на непрестанно нарастващите цени.

Евелина Вутова е дългогодишен служител на Националния осигурителен институт в София. Подкрепя протеста, защото заплатата е малка, а работата много.

Снимки: БТА

Евелина Вутова, служител в НОИ - София: "Заплатите са от минималната, която е в момента, и средната – хората получават около 1500–1600 лева заплата месечно. Като нямаме никакви бонуси, махнали са ни клас прослужено време. Ние сме тука от 30–40 години, а нямаме клас прослужено време – той ни е отнет, не се знае поради каква причина. Нямаме второ здравно осигуряване също, нямаме купони, каквито се дават на другите предприятия, нямаме никакви придобивки — просто една гола заплата.“ Кремена Атанасова, председател на синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“: "Нашето искане е за 20% увеличение на целия фонд, като ресурсът да се разпредели справедливо, така че да се изгладят диспропорциите и изоставащите заплати да получат адекватен ръст.“

Към протеста се присъединиха служители на НОИ от цялата страна. В териториалната дирекция в Русе работят близо 100 души. Свободни работни места няма, но заради ниското заплащане и високото натоварване текучеството на кадри е значително.

Върбан Дюлгеров, служител в НОИ - Русе: "С преминаването към еврото – това е също огромно натоварване към цялата система. Всички системи, които работят, трябва да минат в евро – имаме информационни, електронни услуги и т.н.“ Евелина Вутова, служител на НОИ - София: "Висшисти хора — учили толкова години, и като дойдат и видят заплащането, напускат. И оставаме тези старите служители и се натоварваме много повече.“

Ако не бъдат чути, служителите на НОИ се заканиха с ефективни протестни действия.