ИЗВЕСТИЯ

"Натоварването е огромно, а заплащането – обидно ниско": Протест на служителите от НОИ Бургас

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Служители от Националния осигурителен институт в Бургас излизат на протест.

Сред основните им искания са увеличение на работните заплати, които да отговарят на нарасналия обем от работа, инфлационните процеси и непрекъснато разширяващите се задължения в администрацията.

Държавните служители настояват и за по-добри условия на труд.

Служителите на Националния осигурителен институт в Бургас започват серия от протести заради ниските заплати и увеличаващото се натоварване в системата. Първото недоволство ще се проведе днес от 12:00 ч. пред сградата на институцията и ще продължи 30 минути в рамките на обедната почивка.

Работещите посочват, че обемът на работа в администрацията е критично висок.

„Ние сме една от ключовите държавни администрации – обработваме обезщетения за безработица, болнични, пенсии, извършваме и контролна дейност. Натоварването е изключително голямо“, заявиха служители.

Протестиращите настояват за 20% увеличение на заплатите от 2026 г., което според тях е минимумът за достойно възнаграждение.

„Работното ни време е 8 часа, но масово оставаме по 9–10 часа. Извънредният труд е забранен за държавните служители и не се заплаща“, подчертават те.

Според служителите натоварването и липсата на компенсации водят до сериозно напрежение в семействата и висока степен на прегаряне. Служителите посочват, че обществените нагласи също утежняват работната среда.

„Общественото мнение е много негативно настроено към нас, а това се подхранва от спекулации. Искаме да е ясно – плащаме своите осигуровки и данъци като всички граждани“, казват протестиращите.

Текучеството в институцията расте, а мотивацията е ниска.

„Колегите напускат, включително хора с над 10 години стаж. Търсят си по-добре платена работа“.

Тя припомня, че последното увеличение на заплатите е било през март 2025 г. и е било едва 3–4%, което се равнява на около 60–70 лв. на човек.

Друг служител, Десислава Паскалева, споделя, че работи в НОИ от 2000 г.

„Имам над 25 години стаж. Получавам 1900 лв. чисто. Това е обидно за една от най-натоварените администрации“, заявява тя.

По думите ѝ негативното отношение на гражданите, комбинирано с ниските доходи и високата отговорност, допълнително демотивира персонала.

Освен в Бургас, протестни действия се очакват и в други градове в страната.

Към служителите на НОИ ще се присъединят и други държавни институции през следващата седмица.

