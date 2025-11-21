"Натоварването е огромно, а заплащането – обидно ниско": Протест на служителите от НОИ Бургас

Служители от Националния осигурителен институт в Бургас излизат на протест.
Сред основните им искания са увеличение на работните заплати, които да отговарят на нарасналия обем от работа, инфлационните процеси и непрекъснато разширяващите се задължения в администрацията.
Държавните служители настояват и за по-добри условия на труд.
Служителите на Националния осигурителен институт в Бургас започват серия от протести заради ниските заплати и увеличаващото се натоварване в системата. Първото недоволство ще се проведе днес от 12:00 ч. пред сградата на институцията и ще продължи 30 минути в рамките на обедната почивка.
Работещите посочват, че обемът на работа в администрацията е критично висок.
„Ние сме една от ключовите държавни администрации – обработваме обезщетения за безработица, болнични, пенсии, извършваме и контролна дейност. Натоварването е изключително голямо“, заявиха служители.
Протестиращите настояват за 20% увеличение на заплатите от 2026 г., което според тях е минимумът за достойно възнаграждение.
„Работното ни време е 8 часа, но масово оставаме по 9–10 часа. Извънредният труд е забранен за държавните служители и не се заплаща“, подчертават те.
Според служителите натоварването и липсата на компенсации водят до сериозно напрежение в семействата и висока степен на прегаряне. Служителите посочват, че обществените нагласи също утежняват работната среда.
„Общественото мнение е много негативно настроено към нас, а това се подхранва от спекулации. Искаме да е ясно – плащаме своите осигуровки и данъци като всички граждани“, казват протестиращите.
Текучеството в институцията расте, а мотивацията е ниска.
„Колегите напускат, включително хора с над 10 години стаж. Търсят си по-добре платена работа“.
Тя припомня, че последното увеличение на заплатите е било през март 2025 г. и е било едва 3–4%, което се равнява на около 60–70 лв. на човек.
Друг служител, Десислава Паскалева, споделя, че работи в НОИ от 2000 г.
„Имам над 25 години стаж. Получавам 1900 лв. чисто. Това е обидно за една от най-натоварените администрации“, заявява тя.
По думите ѝ негативното отношение на гражданите, комбинирано с ниските доходи и високата отговорност, допълнително демотивира персонала.
Освен в Бургас, протестни действия се очакват и в други градове в страната.
Към служителите на НОИ ще се присъединят и други държавни институции през следващата седмица.
