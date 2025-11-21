БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българският отбор от млади учени спечели Европейския финал на десетия Cassini Hackathon

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският отбор „Avalanche Detectors“ спечели голямата награда в Европейския финал на десетия Cassini Hackathon – инициатива на Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA). Събитието се проведе едновременно в 10 държави, а домакин за България беше София Техарк.

Отборът от млади учени от Физическия факултет на Софийския университет впечатли журито с иновативно решение за откриване и оценка на лавинна опасност в реално време. Хакатонът Cassini е част от европейската инициатива за насърчаване на приложението на космически технологии в иновативни потребителски услуги.

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
4
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък
6
Осъдиха 12 души, участвали в масовия бой в центъра на Казанлък

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: У нас

Български пощи и Дядо Коледа търсят най-красивото детско писмо
Български пощи и Дядо Коледа търсят най-красивото детско писмо
Стартира специален онлайн празничен календар „Коледните чудеса на България“ Стартира специален онлайн празничен календар „Коледните чудеса на България“
Чете се за: 00:32 мин.
Новините 21.11.2025 г. Новините 21.11.2025 г.
Чете се за: 04:07 мин.
Новата рейтингова система показва кои университети и специалности водят през 2025 г. Новата рейтингова система показва кои университети и специалности водят през 2025 г.
Чете се за: 01:07 мин.
Ученици създадоха собствена зеленчукова градина в училище Ученици създадоха собствена зеленчукова градина в училище
Чете се за: 00:22 мин.
Обсъжда се необходимостта от ограничения на достъпа на деца до социалните мрежи Обсъжда се необходимостта от ограничения на достъпа на деца до социалните мрежи
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 07:50 мин.
По света
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР) Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Аферата "Лов на хора в Сараево": Хърватски журналист...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ