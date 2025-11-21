Българският отбор от млади учени спечели Европейския финал на десетия Cassini Hackathon

Българският отбор „Avalanche Detectors“ спечели голямата награда в Европейския финал на десетия Cassini Hackathon – инициатива на Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA). Събитието се проведе едновременно в 10 държави, а домакин за България беше София Техарк.

Отборът от млади учени от Физическия факултет на Софийския университет впечатли журито с иновативно решение за откриване и оценка на лавинна опасност в реално време. Хакатонът Cassini е част от европейската инициатива за насърчаване на приложението на космически технологии в иновативни потребителски услуги.