Грейна елхата в Благоевград

Жителитесе радват и на коледно градче в центъра
В Деня на християнското семейство Благоевград грейва в празнични светлини. Днешният ден е избран като символ на надежда, духовност и сплотеност.
Празничният дух идва с много светлини, Дядо Коледа и концерт на Дичо и Михаела Маринова. През целия празничен период - от 21 ноември до 4 януари, Благоевград ще има и своето коледно градче, където всеки ден ще има богата програма, вкусни изкушения и ръчно изработени подаръци.
"В Деня на християнското семейство ще стане един чудесен празник и светлините ще ни дадат повече настроение и вече да бъдем с коледни усмивки, настроение. "
"Мисля, че този ден е много хубав и трябва всички хора да се приобщаване, да се събираме и да не забравяме, че най-важното е да сме заедно и да се обичаме."
"Цялата обстановка, елхата, всичко толкова коледно, създава едно много приятно и уютно усещане."