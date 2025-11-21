Грейна елхата в Благоевград

В Деня на християнското семейство Благоевград грейва в празнични светлини. Днешният ден е избран като символ на надежда, духовност и сплотеност.

Празничният дух идва с много светлини, Дядо Коледа и концерт на Дичо и Михаела Маринова. През целия празничен период - от 21 ноември до 4 януари, Благоевград ще има и своето коледно градче, където всеки ден ще има богата програма, вкусни изкушения и ръчно изработени подаръци.