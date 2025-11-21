БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Грейна елхата в Благоевград

У нас
Жителитесе радват и на коледно градче в центъра

Снимка: БГНЕС
В Деня на християнското семейство Благоевград грейва в празнични светлини. Днешният ден е избран като символ на надежда, духовност и сплотеност.

Празничният дух идва с много светлини, Дядо Коледа и концерт на Дичо и Михаела Маринова. През целия празничен период - от 21 ноември до 4 януари, Благоевград ще има и своето коледно градче, където всеки ден ще има богата програма, вкусни изкушения и ръчно изработени подаръци.

"В Деня на християнското семейство ще стане един чудесен празник и светлините ще ни дадат повече настроение и вече да бъдем с коледни усмивки, настроение. "

"Мисля, че този ден е много хубав и трябва всички хора да се приобщаване, да се събираме и да не забравяме, че най-важното е да сме заедно и да се обичаме."

"Цялата обстановка, елхата, всичко толкова коледно, създава едно много приятно и уютно усещане."

#Деня на християнското семейство #Благоевград #коледна елха #коледно настроение

