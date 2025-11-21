Новините 21.11.2025 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Акценти за деня:

У НАС

Българският отбор от млади учени спечели Европейския финал на десетия Cassini Hackathon

Българският отбор „Avalanche Detectors“ спечели голямата награда в Европейския финал на десетия Cassini Hackathon – инициатива на Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA). Събитието се проведе едновременно в 10 държави, а домакин за България беше София Техарк.

Стартира специален онлайн празничен календар „Коледните чудеса на България“

Започва специален онлайн празничен календар на сайта chudesata.bg, в който всеки ден се „отваря“ нова добра история, вместо шоколадче. Календарът съдържа над 100 разказа за хора и организации, които помагат на уязвими групи, пазят природата и правят добро.

Български пощи и Дядо Коледа търсят най-красивото детско писмо

Започна 31-вото издание на конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“. Децата могат да изпращат писма до 12 декември 2025 г. Важно е писмата да са адресирани до Дядо Коледа, да имат правилен обратен адрес и да е платена пощенска такса.

СВЯТ

Открит е първият паметник на Васил Левски в Италия

В град Монца, Италия, е открит първият паметник на Васил Левски в страната. Барелефът е разположен на историческия площад Сан Паоло. Дело е на скулптора Борис Борисов, известен със свои скулптури на бележити българи в цялата страна.

Най-голямата банка за диви семена в света става на 25 години

Банката, намираща се във Великобритания, пази почти 2,5 милиарда семена от над 40 000 вида растения. Семената се съхраняват под земята при -20 градуса, за да останат живи десетилетия. Учени ги използват за спасяване на редки растения и възстановяване на екосистеми, пострадали от климатични промени.

Започна традиционният коледен базар в Залцбург

Празничното настроение вече се усеща в София, а днес се открива и традиционният коледен базар в Залцбург, Австрия. Популярни покупки са понички, вурст, други лакомства и ръчно изработени коледни играчки. Очаква се над милион и половина души да посетят базара през следващия месец.

Нов робот в Италия се грижи за лозята

В Италия тестват нов робот на име Фраски, който помага в лозарството. Роботът изглежда като малка платформа с роботизирана ръка отгоре. Движи се между лозите, снима всяко грозде и прави дигитална карта на лозето. Помага на фермерите да следят растежа на гроздето и да откриват проблеми или болести. Може да пръска само където е необходимо, пестейки препарати и пазейки природата.

СПОРТ

Финал на най-силното шахматно състезание за жени в България

Започва финалът на Държавното първенство по шахмат за жени. Провежда се от 19 до 24 ноември в Етрополе. Кръговете започват в 15:00 ч., последните партии са сутринта на 24 ноември, а награждаването е в 13:00 часа. Срещите могат да се гледат на живо на сайта на Българската федерация по шахмат.

Интервю със спортния журналист Илиян Енев

Пред камерите на детските новини застава Илиян Енев от БНТ – човекът, който вижда мачовете по-близо от всички.

