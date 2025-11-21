БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Румъния и еврото: Прилики в бюджетните политики с България

Виолета Русенова
Чете се за: 04:17 мин.
Балкани
Финансов поглед към северната ни съседка. Заради фискалните си показатели Румъния не може и да си помисли в момента за път към еврозоната. За шести пореден месец броят на работещите там се свива, а Европейската комисия намали наполовина прогнозата си за икономическия растеж на страната през 2025 г. - на 0.7%. Защо въпреки това одобрението в Румъния към еврото е толкова високо?

С дефицит над 8% и инфлация от почти 7 на сто се очаква Румъния да завърши годината. Тежките структурни реформи ще продължат. Но пък северната ни съседка гледа с надежда, че след България и Румъния ще се присъедини към еврозоната, казва румънският журналист Каталин Деаку.

Каталин Деаку, журналист: „Ние следим какво се случва в България. Ние заедно се присъединихме в Европейския съюз, по някакъв начин имаме обща история за европейския ни път, а сега вие направихте една крачка напред — поне това е моето мнение.“

Каталин Деаку, журналист: „Всички мерки, които се взимат сега, имат една цел — в следващите години Румъния да покрие Маастрихтските критерии, за да може да се присъединим и ние към еврозоната. Сега е период на трансформация, взимат се тежки решения.“

Каталин Деаку и екип на Румънската обществена телевизия бяха в България, за да разберат какви са настроенията на българите за единната валута. И видяното у нас той определя като парадокс.

Каталин Деаку, журналист: „Мога да кажа със сигурност, че може да намерите много повече румънци, които искат Румъния да се присъедини към еврозоната, ако сравняваме с България, а вашата страна е на прага на еврозоната. И това е парадоксът тук. Но имам обяснение — много румънци работят в чужбина, много румънци живеят в страни, които са част от еврозоната, и те знаят добре какви са ползите от единната валута за тях и семействата им.“

814 евро е минималната работна заплата в Румъния, сочат данните на Евростат към юли. А в България сега е 550 евро. Сериозни са и разликите в цените на горивата — дизелът е по-скъп в Румъния с 55 стотинки.

Каталин Деаку, журналист: „Ако говорим за цените на храните, мога да кажа със сигурност, че са почти същите. Но като казвам същите, трябва да се знае, че заплатите в Румъния са много по-високи от тези в България. А ако говорим за цените на горивата — в България те са много по-евтини. И затова, например, може да видите много румънци от южната част на страната да идват в градове като Русе да зареждат дизел, специално, защото е много по-евтин.“

Адриан Николов, Институт за пазарна политика: „Румънският бюджет започна да се движи към негативен сценарий още 2016–2017 година, но тогава доста по-добрият икономически растеж и доброто състояние на пазара на труда им позволяваха да правят такава фискална експанзия, която включваше доста щедри държавни помощи".

Адриан Николов, Институт за пазарна политика: „Говорихме за гръцкия или за хърватския сценарий в контекста на еврозоната, защото много от противниците на приемането на еврото твърдяха, че то ще доведе до едно много разюздано харчене и поемане на нов дълг, но Румъния много явно демонстрира, че това е възможно и извън еврозоната, и в еврозоната.“

През лятото Румъния вдигна ДДС от 19 на 21%.

#бюджетни политики #румъния #евро #новини в Метрото

