БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
7
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
19:52, 21.11.2025
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
17:59, 21.11.2025
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
17:29, 21.11.2025
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
14:11, 21.11.2025
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
12:10, 21.11.2025 (обновена)
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
11:13, 21.11.2025
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
10:23, 21.11.2025
Чете се за: 08:55 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спорт
Видео
Други спортове
Други спортове
Още
Спортни новини 21.11.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 21.11.2025
Още
Копирано в клипборда
Запази
20:39, 21.11.2025
"Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване...
20:10, 21.11.2025
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата...
19:38, 21.11.2025
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
19:24, 21.11.2025
"Не може да бавите решения с години": Бащата на Сияна...
19:12, 21.11.2025
„Андре Шение“ открива 55-ото издание на Фестивала на...
18:59, 21.11.2025
От кокаин през криптовалута до пари за Русия: Великобритания разкри...
18:44, 21.11.2025
Интервю със спортния журналист Илиян Енев
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
2
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
3
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
4
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
5
Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
6
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
Реклама
Най-четени
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 21.11.2025
Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 20.11.2025
Спортни новини 20.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 20.11.2025
Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 20.11.2025
Спортни новини 19.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 19.11.2025
Реклама
Водещи новини
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
17:27, 21.11.2025
Чете се за: 07:50 мин.
По света
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
20:10, 21.11.2025
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво
21:30, 21.11.2025
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
18:00, 21.11.2025
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
19:38, 21.11.2025
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
19:28, 21.11.2025
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият...
17:57, 21.11.2025
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
16:51, 21.11.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ