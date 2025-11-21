БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Градушка и поройни дъждове в Петрич и Сандански (ВИДЕО)

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Слушай новината

Поройни дъждове се изляха през последните часове в Петрич и Сандански. Зрители на БНТ ни изпратиха видео. По данни от метеорологична станция, базирана в Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, от което количество над половината – 30 литра само за последните два часа, плюс градушка и сериозна гръмотевична активност.

В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра в последните два часа, съобщиха от общината в Петрич.

Прогнозата е дъждът да продължи и през следващите часове.

За момента има няколко сигнали за наводнени мазета в жилищни сгради в града, като няма евакуирани и бедстващи хора.

Аварийни екипи на Община Петрич, на ВиК и на РСПБЗН са на критични точки в общината, като по думите на секретарят на Община Петрич и ръководител на Аварийното звено Кирил Стойков екипите работят координирано, за да избегнат щети. Изпратени са аварийни екипи, техника и служители на Общината, включително багер, който се използва за разчистване на шахти, затрупани с листа и наноси след бурята.

Заради проливен дъжд минаващата през центъра на Разлог река Язо излезе от коритото си и наводни централни улици.

Видео: Десислава Борисова

Пожар избухна в заведение в Благоевград
Пожар избухна в заведение в Благоевград
„Диабетът е с размери на епидемия": Безплатни изследвания за инсулинова резистентност в София „Диабетът е с размери на епидемия": Безплатни изследвания за инсулинова резистентност в София
Чете се за: 02:10 мин.
Грейна елхата в Благоевград Грейна елхата в Благоевград
Чете се за: 01:07 мин.
Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху реката в "Елените" Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху реката в "Елените"
Чете се за: 04:17 мин.
"Мирише, притеснявам се за децата": Три мобилни станции проверяват качеството на въздуха във Велико Търново "Мирише, притеснявам се за децата": Три мобилни станции проверяват качеството на въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:50 мин.
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 07:50 мин.
По света
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР) Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
