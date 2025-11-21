БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Обличайте се топло, предстои застудяване

Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Временно, но съществено застудяване предстои в края на тази и в началото на новата седмица, при което в неделя на места в Северна България ще превали сняг, а в понеделник сутринта в много райони от страната температурите ще паднат под нулата.

Преди това в по-голямата част от страната ще остане необичайно топло за сезона.

Причината - силният южен вятър. И през нощта ще остане много ветровито, отново повече в Източна България и на север от планините. В западната половина от страната ще продължи да вали. Предупреждение за значителни количества е обявено в Югозападна България.

Утре ще има ще има променлива облачност, със следобедни превалявания в югоизточните части от страната. Максималните температури ще бъдат от 14°- 15° в Дунавската равнина, където ще духа умерен западен вятър до 21° - 22 ° в югоизточните райони и на север от планините, където ще продължи да духа временно силен южен вятър.

И по Черноморието ще се задържи много ветровито. След слънчевото начало на на деня, в следобедните часове облачността и там ще се увеличи.

Лоши условия за туризъм в планините утре. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Ще има и слаби превалявания, поради все още топлото за сезона време - почти навсякъде от дъжд, само на надморска височина над 2500 метра - от сняг.

Времето в Европа. Обилни снеговалежи ще има на Скандинавския полуостров. Дъжд ще вали на Британските острови и във Франция. Проливни валежи от дъжд се очакват на Апенините, както и в западната половина от Балканите. В северозападните райони от Балканите, където температурите ще се понижават, ще вали сняг.

У нас в неделя предстои съществено понижение на температурите. Ще има и валежи от дъжд, на повече места в Западна и Северна България, а с бързото застудяване, на надморска височина над 500-600 м дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. През нощта срещу понеделник облачността ще намалее и минималните температури на много места в страната ще бъдат отрицателни. През деня ще бъде слънчево. Ще започне ново затопляне, което ще продължи и във вторник, и в сряда, когато максималните температури отново ще бъдат по-високи от обичайните за края на ноември.

#времето #застудяване #прогноза за времето #новини в Метрото

