Обличайте се топло, предстои застудяване

Временно, но съществено застудяване предстои в края на тази и в началото на новата седмица, при което в неделя на места в Северна България ще превали сняг, а в понеделник сутринта в много райони от страната температурите ще паднат под нулата.

Преди това в по-голямата част от страната ще остане необичайно топло за сезона.

Причината - силният южен вятър. И през нощта ще остане много ветровито, отново повече в Източна България и на север от планините. В западната половина от страната ще продължи да вали. Предупреждение за значителни количества е обявено в Югозападна България.

Утре ще има ще има променлива облачност, със следобедни превалявания в югоизточните части от страната. Максималните температури ще бъдат от 14°- 15° в Дунавската равнина, където ще духа умерен западен вятър до 21° - 22 ° в югоизточните райони и на север от планините, където ще продължи да духа временно силен южен вятър.

И по Черноморието ще се задържи много ветровито. След слънчевото начало на на деня, в следобедните часове облачността и там ще се увеличи.

Лоши условия за туризъм в планините утре. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Ще има и слаби превалявания, поради все още топлото за сезона време - почти навсякъде от дъжд, само на надморска височина над 2500 метра - от сняг.

Времето в Европа. Обилни снеговалежи ще има на Скандинавския полуостров. Дъжд ще вали на Британските острови и във Франция. Проливни валежи от дъжд се очакват на Апенините, както и в западната половина от Балканите. В северозападните райони от Балканите, където температурите ще се понижават, ще вали сняг.

У нас в неделя предстои съществено понижение на температурите. Ще има и валежи от дъжд, на повече места в Западна и Северна България, а с бързото застудяване, на надморска височина над 500-600 м дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. През нощта срещу понеделник облачността ще намалее и минималните температури на много места в страната ще бъдат отрицателни. През деня ще бъде слънчево. Ще започне ново затопляне, което ще продължи и във вторник, и в сряда, когато максималните температури отново ще бъдат по-високи от обичайните за края на ноември.