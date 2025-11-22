БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Температури до 22° днес, утре на места ще вали сняг

от БНТ
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Минималните температури днес ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°, а максималните - между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, в София – около 16°.

Ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над северните райони, а в следобедните часове над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините - временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен.

По Черноморието облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°.

В неделя вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Облачността ще се задържи значителна, ще има и валежи, на повече места в Западна и Северна България. Със застудяването в Предбалкана над 500-600 м дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг.

Минималните температури ще са от 2° до 7°, по-високи в Източна България, където все още ще духа южен вятър, а максималните - от 6°-7° в северозападните райони до 17°-18° в югоизточните. През първите дни от новата седмица вероятността за валежи е малка. След студената сутрин в понеделник, с минимални температури в много райони близки до нулата, през деня ще започне затопляне и още във вторник температурите отново ще станат по-високи от обичайните за края на ноември.

В понеделник ще бъде предимно слънчево, но във вторник облачността ще се увеличава и в сряда в Западна и Централна България на много места ще има валежи от дъжд. Температурите ще са с малък денонощен ход - от 8°-9° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони.

#времето #прогноза за времето #сняг #новини в Метрото

