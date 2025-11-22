БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Лидери от Европейския съюз ще обсъдят ситуацията в Украйна в кулоарите на срещата на Г-20

Среща на върха на Г-20: Доналд Тръмп бойкотира форума
Снимка: БТА
Слушай новината

Лидери от Европейския съюз ще обсъдят ситуацията в Украйна в кулоарите на срещата на Г-20, която започва днес в Южна Африка.

Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че е разговаряла с украинския президент и позицията на Брюксел е, че "съдбата на Украйна не трябва да се решава без Украйна". Срещата на върха на Г-20 започва в отсъствието на американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон обяви, че бойкотира форума, и за това американски представители няма да участват в разговорите.

Като причина за бойкота, Тръмп посочи преследването на бели фермери в Южна Африка и определи срещата на върха в Йоханесбург като "позор". Южноафриканските власти реагираха остро на твърденията на Тръмп и предупредиха, че "политиката на бойкот няма да даде резултати". На срещата не присъстват също лидерите на Китай и Русия.



