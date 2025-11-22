БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опасно време в планините: От ПСС с предупреждение да се избягват разходките

Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:50 мин.
Регионални
През октомври, ноември и първата седмица на декември планината крие най-много рискове

Лоши ще бъдат условията за туризъм в планините през почивните дни. От Планинската спасителна служба съветват да избягвате този уикенд разходките по високи склонове, особено ако не сте подготвени за това. Месеците октомври, ноември и първата седмица на декември планината крие най-много рискове, предупреждават от Планинската спасителна служба. Причините са често променливото време, ниските температури и недобрата подготовка на туристите в този преходен период преди зимния сезон.

Александър Весков – председател на УС на ПСС към БЧК: „Времето по прогноза го дават доста лошо, има силни снеговалежи по високата част на планината, дъжд по-ниското, бурни ветрове...“

Въпреки прогнозите за лошо време, туристи в планините има.

Мартин – турист от Австрия: „Не, не мисля, че е опасно в момента, стига да знаеш какво правиш. Времето е лошо, има доста сняг високо в планината, но ако следиш маршрутите няма да има проблем. Въпреки времето правя разходки в Пирин и няма проблем, много е приятно дори.“

Александър Весков – председател на УС на ПСС към БЧК: „Моят съвет към тези хора е – бъдете предпазливи, стойте близо до хижите и до маркираните пътеки, не предприемайте маршрути във високата част на планината...“

Все по-често от Планинската спасителна служба реагират на сигнали за туристи в тежко състояние заради сърдечни проблеми. Затова и кардиолози съветват хората, които имат проблеми със сърцето, да са много внимателни, когато са на висока надморска височина.

Д-р Цветелина Спасова – кардиолог в МБАЛ – Благоевград: „Обикновено мъжете са по-податливи и също така по препоръки са мъжете над 65 години, но с днешния начин на живот се наблюдават и мъже в по-ранна възраст да страдат от проблеми със сърцето, но мъжете са по-склонни чисто процентно. Хубаво е да избягват ранните часове и късните часове, защото тогава температурите са най-ниски… Пациенти, които имат сърдечни заболявания – при тях е много опасна рязката смяна на температурите...“

Специалистите напомнят още да правим планински застраховки и независимо от сезона да не правим преходи сами.

