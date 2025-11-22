Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната на Русия в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни. Същевременно той каза, че е „фантазия“ да се смята, че Украйна може да победи, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия. От Белия дом съобщиха, че продължават разговорите с Киев и Москва за мирния план.

В Украйна отброяват дните до вземането на решението за съдбата на страната. 5 дни остават до изтичане на ултиматума, който американския президент Доналд Тръмп даде на Киев да приеме мирния план. Сред украинците, скептицизмът надделява над надеждата, че все пак войната може да свърши.

Тарас, служител в болница в Киев: "Според мен това е пълна капитулация. Даването на Донбас, признаването на руския език като втори официален - това е пълна капитулация."

Украинският президент Володимир Зеленски вече отхвърли плана и заяви, че страната е изправена пред "един от най-тежките избори в историята си", защото рискува да загуби Вашингтон като основен съюзник. Зеленски трябва да вземе решението за бъдещето на страната, в момент, когато подкрепата за него е най-ниска от началото на войната, заради корупционния скандал.

Тарас, служител в болница в Киев: "Не вярвам на Зеленски, независимо, че гласувах за него през 2019-та година. Но каква ни е алтернативата?!"

След почти 4 години война, за някои украинци болката и отчаянието вземат превес.

Светлана, жителка на Украйна: "Не искам да ни отнемат земите, но не искам и децата ни, съпрузите ни, братята ни да бъдат убивани."

Според специалния пратеник на Русия Кирил Дмитриев Европейския съюз и Великобритания се опитват да саботират Тръмп. В ЕКС той написа, че целта на мирния план е да бъде "предотвратена повече смърт и териториални загуби за Украйна". Дмитриев, който е роден в Украйна, но е учил в престижни училища в Москва, а след това е завършил и Харвард, е смятан за един от авторите на мирния план.





През последните месеци той пътува няколко пъти до Съединените щати и поддържа добри контакти със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. Предполага се, че Дмитриев вече е най-доверения човек на Путин. Руският президент одобри плана и го определи като "основа за постигане на мир в Украйна".

Ако до 27 ноември, Украйна не одобри плана, Тръмп заплашва Киев, че Съединените щати ще спрат оръженийните доставки и няма да предоставят разузнавателна информация на Украйна.