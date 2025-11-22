Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекарствата са иззети от два търговски обекта в София с основна дейност продажба на хранителни продукти.

Полицаи от „Икономическа полиция“- СДВР иззеха лекарства, забранени за продажба в България.

Специализираната полицейска операция е осъществена съвместно с експерти от Столичната регионална здравна инспекция, НАП и БАБХ. Лекарствата са иззети от два търговски обекта в София с основна дейност продажба на хранителни продукти.

Проверката е установила и голямо количество хранителни добавки с неясен произход с възбрана за разпространение от страна на БАБХ. Съставени са административен акт и констативни протоколи на собственика – 33-годишна жена. Работата по случая продължава.

