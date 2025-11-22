БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 22.11.2025 г., 12:25 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 22112025 1225
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
2
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
3
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
4
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Спортни емисии

Спортни новини 21.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 20.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 20.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
Чете се за: 00:40 мин.
Криминално
Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната
Чете се за: 01:40 мин.
Европа
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Дъжд и сняг в неделя
Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ