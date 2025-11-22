БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 22.11.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 22.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:23, 22.11.2025
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
12:00, 22.11.2025
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
11:54, 22.11.2025
Жители на село Елена протестират заради липса на достъп до водоемите
11:27, 22.11.2025
След пожара: Залесяват местността "Гарга баир" край Арбанаси
11:21, 22.11.2025
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
11:02, 22.11.2025
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
09:40, 22.11.2025
Мартин Димитров в предаването "Аз съм"
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
2
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
3
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
4
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Реклама
Най-четени
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 21.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 21.11.2025
Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 21.11.2025
Спортни новини 20.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 20.11.2025
Спортни новини 20.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 20.11.2025
Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 20.11.2025
Реклама
Водещи новини
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
12:00, 22.11.2025
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
12:23, 22.11.2025
Чете се за: 00:40 мин.
Криминално
Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната
14:07, 22.11.2025
Чете се за: 01:40 мин.
Европа
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
11:21, 22.11.2025
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
12:57, 22.11.2025
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
11:02, 22.11.2025
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически...
12:43, 22.11.2025
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Дъжд и сняг в неделя
13:07, 22.11.2025
Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ