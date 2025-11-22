Арестуваха бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше арестуван днес от федералната полиция, което слага край на продължилия месеци домашен арест, докато той обжалва присъда на Върховния съд за застрашаване на демокрацията в страната. Това предаде Ройтерс като се позовава на адвоката на Болсонаро.

Адвокат Селсо Виларди не посочи причина за задържането. Представител на федералната полиция потвърди, че Болсонаро тази сутрин е преминал медицински прегледи преди влизането в затвора.

Бившият десен лидер беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за планиране на преврат, за да остане на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Съдилищата обаче все още не са издали окончателна заповед за арест по този случай, тъй като Болсонаро не е изчерпал процеса на обжалване.

Повече от 100 дни Болсонаро е под строг домашен арест за нарушаване на предпазните мерки по отделно дело, свързано с предполагаема намеса на САЩ за спиране на наказателното дело срещу него. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който беше приятел с Болсонаро, когато и двамата бяха на поста, определи делото като „лов на вещици“. Той наложи санкции на съдията по делото, както и 50% мита върху вноса на някои бразилски стоки в САЩ, които този месец започна да отменя.

Докато беше под домашен арест, на Болсонаро му беше забранено да използва социални мрежи, но приемаше посещения от политически съюзници. Очаква се защитата му да поиска разрешение той да изтърпи присъдата си под домашен арест, позовавайки се на здравословни проблеми.

Преди това на Болсонаро беше забранено да се кандидатира за изборна длъжност до 2030 г., след като бразилският изборен съд го призна за виновен в злоупотреби по време на кампанията му за преизбиране през 2022 г.