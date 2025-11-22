БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дъжд и сняг в неделя

Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Снимка: илюстративна
Проливни валежи имаше през последното денонощие в Югозападна България.

След планинските райони, където са паднали над 100 литра на кв. метър, най-голямо е количеството измерено в село Беласица, на запад от Петрич, почти 90 литра на кв. метър и в Сандански – 75.

И в следобедните часове на места в западната половина от страната ще има превалявания. Слаб и умерен вятър ще разсее мъглите в Дунавската равнина, а в останалите райони от страната ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините - временно силен, южен вятър.

Максималните температури ще бъдат от 14° в Северозападна България до 22° в Югоизточна, в София – около 16°.

През нощта отново ще има валежи, главно в Западна България и централните части на Северна България.

Температурите и утре ще останат в широки граници, но ще бъдат по-ниски, в сравнение с днес. Минималните ще са от 3° на запад до 15 на изток , в София - около 5, а максималните - от 7 до 19° в София – около 10. През деня над Южна България ще е предимно слънчево, но в западната половина от страната, след временно спиране, в следобедните часове отново ще завали. От северозапад с умерен вятър ще прониква по-студен въздух и със застудяването привечер в планинските райони на Западна България, дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира.

В планините и утре ще продължи да духа бурен югозападен вятър, Ще има превалявания от дъжд, на височина над 1800 метра – от сняг.

През нощта срещу понеделник облачността ще намалее, вятърът ще стихне и сутринта ще има и райони с отрицателни температури. През деня ще бъде слънчево. От юг ще започне пренос на по-топъл въздух и през следващите дни температурите ще се повишават, по-съществено минималните, но в сряда и четвъртък отново се очакват проливни валежи.

