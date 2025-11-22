БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Когато рисунките говорят за живота: Изложба за безопасно шофиране в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Таня Матева
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Пловдив се включва в инициативата за безопасно поведение на пътя

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кампанията "Шофирай със сърце и разум" гостува в Пловдив с изложба и демонстрации за безопасно поведение на пътя. Събитието се организира от Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта".

Благотворителната изложба представя 18 финалисти от националния конкурс „Шофирай със сърце и разум“. Това са деца и младежи от цяла България, които чрез картините си отправят послание за внимание и грижа за живота.

В изложбата са включени и две допълнителни творби, посветени на Ани и Явор – млади влюбени, чиито животи бяха отнети от 18-годишен шофьор, докато пресичаха на пешеходна пътека в София. Представена е рисунка на Ани от серията „Очи, които виждате зад мен“ и фотография на Явор, озаглавена „Времето не чака“.

Освен изложбата, днес ще се проведат и различни активности за пътна безопасност.

Десислава Малчева, председател на фондация "Ани и Явор: Ключът на любовта": "Претворихме днес откриването на изложбата днес в ден на пътната безопасност наши партньори ще предложат алкоочила за младите хора, за да могат с тази демонстрация да разберат забавянето на реакциите, промяната на координацията и колко е важно да знаем, че трябва да има нулева толерантност към алкохол, когато шофираме. БЧК ще бъдат с нас ,за да демонстрираме и да учим хората как можем да помогнем при настъпване на ПТП. Виртуален симулатор с реално кормило и екран и очила, които ще прехвърлят всеки, който би искал да шофира във виртуална среда на пътя, за да усетим рисковете в една защитена среда."

Вижте повече в прякото включване на Таня Матева

#Кампанията "Шофирай със сърце и разум" #Ани и Явор #пътна безопасност #изложба

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
5
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

До дни спират строежа до Боянското блато
До дни спират строежа до Боянското блато
Фентанилът измества останалите наркотици Фентанилът измества останалите наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
Чете се за: 04:00 мин.
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев? Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Чете се за: 04:02 мин.
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове? Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните квартали "Хаджи Димитър" и "Сухата река" Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните квартали "Хаджи Димитър" и "Сухата река"
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна МС: България приветства усилията на САЩ, насочени към установяване на мир в Украйна
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ