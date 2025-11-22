БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Снимка: БТА
Разрив между Доналд Тръмп и ключов поддръжник на неговото движение "Да направим Америка велика отново" преди ключови междинните избори догодина. Конгресменката от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн обяви, че напуска Камарата на представителите на 5 януари заради различия с президента, който според нея се опитва да я унищожи. Тя изпадна в немилост заради критики към политики на Белия дом, включително по досиетата на покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Междувременно противно на всички очаквания, среща на Тръмп с новоизбрания кмет-демократ на Ню Йорк Зохран Мамдани в Белия дом премина изненадващо сърдечно след като досега си разменяха квалификации като "деспот" и "комунист".

Доналд Тръмп определи оттеглянето на доскоро твърдия си поддръжник Марджъри Тейлър Грийн катото "прекрасна новина" за страната. Във видеопослание конгресменката заяви, че "винаги е била презирана във Вашингтон и никога не се е вписвала" там. Тя прогнозира, че "републиканците вероятно ще загубят междинните изроби през ноември догодина". "Лоялността трябва да е двупосочна улица", изтъкна Грийн.

Марджъри Тейлър Грийн - член на Камапата на представителите: "Отказвам да бъда бита съпруга, която се надява всичко да отмине и да се оправи."

Доналд Тръмп нарече Грийн "предателка" и "побъркана" и обяви, че ще подкрепи друга кандидатура, ако тя се кандидатира отново догодина. Скандалът около Грийн отразява разцепление в движението "Да направим Америка отново велика" заради непостоянната позиция на Тръмп по случая с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн и сагата с разсекретяването на досиетата по случая.

Марджъри Тейлър Грийн - член на Камарата на представителите: "Защитата на американски жени, които са били изнасилени на 14 години, подложени на трафик и използвани от богати и влиятелни мъже, не бива да води до това да бъда наричана предателка и заплашвана от президента на Съединените щати, за когото съм се борила."

Размяна на усмивки, любезности и готовност за съвместна работа- така премина срещата на Тръмп с новоизбрания кмет- демократ на Ню Йорк Зохран Мамдани. Очакваното политическо шоу на годината с остри словестни сблъсъци не се състоя след като републиканецът и самоопределелия се като демократичен социалист избегнаха острите си различия и се фокусираха върху споделените цели. Сред тях бяха посочени борбата с престъпността и достъпността на стоки, услуги и жилища.

Журналист попита дали Мамдани държи на мнението си, че Тръмп е фашист:

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Това е ОК. Можете просто да кажете да… Това е по-лесно, отколкото да се обяснява. За мен няма значение."

Зохран Мамдани - избран за кмет на Ню Йорк: "Това беше продуктивна среща, фокусирани върху място на споделени възхищение и любов, а именно Ню Йорк, както и върху необходимостта да осигурим достъпна цена на живота за нюйоркчани- 8,5 милиона души, които наричат нашия град свой дом."

В отговор на въпрос дали би живял в Ню Йорк под управлението на Мамдани, Тръмп отговори:

"Да, бих, наистина. Особено след тази среща. Абсолютно."

Мисля, че кметът ще изненада много консерватори, посочи Тръмп.

снимки: БТА

#Марджъри Тейлър Грийн #Зохран Мамдани #аферата "Епстийн" #Доналд Тръмп

