В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп

След плана от 28 точки на Тръмп - украинска и американска делегации ще се срещнат в Женева, за да обсъдят още стъпки за спиране на войната в Украйна. На разговорите се очаква да присъстват и ключовите западни партньори на Украйна. От кулоарите на Г-20 европейските лидери предупредиха, че мир в Украйна не може да бъде обявен без съгласието на Киев и Европа с условията по примирието. На въпрос мисли ли, че Володимир Зеленски харесва плана му, Доналд Тръмп отвърна, че украинският лидер "ще трябва да го приеме".

Добра основа, но е необходима още много работа - така съюзниците на Украйна от Г-20 коментираха плана на Доналд Тръмп за край на войната. В кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, лидерите на ЕС, Великобритания, Франция, Германия и други европейски държави бяха единни, че краят на войната в Украйна не може да бъде сложен без да бъдат чути условията на Киев. И че намаляването на числеността на украинската армия е "притеснително" и ще застраши бъдещата сигурност на страната.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Войните не се приключват от големите сили, без мнението на засегнатите държави. Краят на тази война може да бъде сложен само след съгласието на Украйна и на Европа, защото тя се води на нашия континент. А изходът от нея ще повлияе на европейската сигурност. Ако Украйна загуби войната, това ще повлияе както на европейската политика, така и на целия континент."

В съвместното изявление на големите 20 се посочва още, че всичко, което засяга ЕС или НАТО, трябва да бъде обсъдено с тях. В плана от 28 точки на Вашингтон се казва, че НАТО трябва да се съгласи да не се разширява, а ЕС - да даде достъп до пазара си на Украйна.

Украинска делегация заминава за Женева, където ще обсъди мирното споразумение с американския държавен секретар Марко Рубио и специалния пратеник на Белия дом - Стив Уиткоф. В разговорите се очаква да се включат делегации от Европа, появиха се съобщения и че е възможно присъствие и на представители на Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Говорим за нещо много по-значимо от една или друга точка от плана. Трябва да бъде ясно, че престъпленията срещу хора, срещу човечеството, срещу държави, не могат да бъдат възнаградени или простени. Истинският мир винаги се основава на гарантирани мир и справедливост."

В Белия дом журналисти припомниха на Доналд Тръмп думите от снощното емоционално изказване на Володимир Зеленски - че Украйна рискува или да загуби ключов партньор, или достойнството си. Попитан дали не мисли, че планът от 28 точки може да не допада на украинския лидер, Доналд Тръмп отговори така:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще се наложи да му хареса. А ако не му, ще се наложи да продължават да се сражават. В даден момент ще се наложи да приеме някакво предложение. Помните - в Овалния кабинет му казах, че той не държи всички карти."

Американският президент не изключи да спре военната помощ за Киев, ако предложението му за мир не бъде одобрено и даде срок до четвъртък - Деня на благодарността в Съединените щати, за да получи отговор от страна на Украйна.