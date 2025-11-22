БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След плана от 28 точки на Тръмп - украинска и американска делегации ще се срещнат в Женева, за да обсъдят още стъпки за спиране на войната в Украйна. На разговорите се очаква да присъстват и ключовите западни партньори на Украйна. От кулоарите на Г-20 европейските лидери предупредиха, че мир в Украйна не може да бъде обявен без съгласието на Киев и Европа с условията по примирието. На въпрос мисли ли, че Володимир Зеленски харесва плана му, Доналд Тръмп отвърна, че украинският лидер "ще трябва да го приеме".

Добра основа, но е необходима още много работа - така съюзниците на Украйна от Г-20 коментираха плана на Доналд Тръмп за край на войната. В кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, лидерите на ЕС, Великобритания, Франция, Германия и други европейски държави бяха единни, че краят на войната в Украйна не може да бъде сложен без да бъдат чути условията на Киев. И че намаляването на числеността на украинската армия е "притеснително" и ще застраши бъдещата сигурност на страната.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Войните не се приключват от големите сили, без мнението на засегнатите държави. Краят на тази война може да бъде сложен само след съгласието на Украйна и на Европа, защото тя се води на нашия континент. А изходът от нея ще повлияе на европейската сигурност. Ако Украйна загуби войната, това ще повлияе както на европейската политика, така и на целия континент."

В съвместното изявление на големите 20 се посочва още, че всичко, което засяга ЕС или НАТО, трябва да бъде обсъдено с тях. В плана от 28 точки на Вашингтон се казва, че НАТО трябва да се съгласи да не се разширява, а ЕС - да даде достъп до пазара си на Украйна.

Украинска делегация заминава за Женева, където ще обсъди мирното споразумение с американския държавен секретар Марко Рубио и специалния пратеник на Белия дом - Стив Уиткоф. В разговорите се очаква да се включат делегации от Европа, появиха се съобщения и че е възможно присъствие и на представители на Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Говорим за нещо много по-значимо от една или друга точка от плана. Трябва да бъде ясно, че престъпленията срещу хора, срещу човечеството, срещу държави, не могат да бъдат възнаградени или простени. Истинският мир винаги се основава на гарантирани мир и справедливост."

В Белия дом журналисти припомниха на Доналд Тръмп думите от снощното емоционално изказване на Володимир Зеленски - че Украйна рискува или да загуби ключов партньор, или достойнството си. Попитан дали не мисли, че планът от 28 точки може да не допада на украинския лидер, Доналд Тръмп отговори така:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще се наложи да му хареса. А ако не му, ще се наложи да продължават да се сражават. В даден момент ще се наложи да приеме някакво предложение. Помните - в Овалния кабинет му казах, че той не държи всички карти."

снимки: БТА

Американският президент не изключи да спре военната помощ за Киев, ако предложението му за мир не бъде одобрено и даде срок до четвъртък - Деня на благодарността в Съединените щати, за да получи отговор от страна на Украйна.

#планът на Тръмп #преговори за мир в Украйна #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
2
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
5
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: САЩ и Канада

Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Американски лиценз за унгарската АЕЦ Американски лиценз за унгарската АЕЦ
Чете се за: 00:47 мин.
Тръмп заплаши демократи с екзекуция заради призив към армията Тръмп заплаши демократи с екзекуция заради призив към армията
Чете се за: 00:47 мин.
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
5759
Чете се за: 08:55 мин.
Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон? Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон?
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев? Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните квартали "Хаджи Димитър" и "Сухата река" Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните квартали "Хаджи Димитър" и "Сухата река"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ