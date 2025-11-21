БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Три златни медала за Диана Петкова в Бургас

Силни изяви и за Дарен Кирилов и Светлозар Николов.

Диана Петкова
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Диана Петкова беше голямата звезда в третия състезателен ден на Държавното лично-отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, провеждано в „Парк Арена ОЗК“ в Бургас. Националката спечели три златни медала – два индивидуални и един в щафета.

Петкова триумфира убедително на 100 метра съчетано с време 1:00.13 мин., оставяйки далеч зад себе си съотборничката си от Спринт София Маргарита Стоименова (1:04.26) и Лора Шаранкова от Пловдив 2019 (1:04.40). Малко по-късно Диана добави още едно злато – този път на 50 метра бътерфлай, където финишира първа с 27.02 сек.

В края на деня Петкова допринесе и за успеха на смесената щафета на Спринт София на 4х50 метра съчетано. Квартетът в състав Екатерина Аврамова, Калин Михайлов, Максим Иванов и Диана Петкова спечели с време 1:46.26 мин.

Звездата от вчерашния ден, Дарен Кирилов от Доростол, продължи впечатляващото си представяне. След националния рекорд на 200 м гръб, той днес спечели 50 м гръб, финиширайки за 24.88 сек.

Много силно плуване направи и Светлозар Николов (ВСИ), който доминира на 400 метра съчетано. Той завърши първи с 4:12.22 мин., на повече от пет секунди пред Павел Батинов (Олимп).

При жените Камелия Стоименова (Спринт София) затвърди добрата си форма на 200 м бруст, печелейки финала с 2:27.72 мин. – време, което обаче остана над постижението ѝ от Лондон по-рано този месец, когато подобри рекорда на Таня Богомилова.

В престижната мъжка дисциплина 100 метра свободен стил златото отиде при Васил Тушев (Вихрен), който спечели с 48.02 сек., изпреварвайки Алекс Стойнов (Олимп) – 49.30 и Борис Милев (Олимпия) – 49.40.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 07:50 мин.
По света
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
