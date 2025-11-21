Три златни медала за Диана Петкова в Бургас

Диана Петкова беше голямата звезда в третия състезателен ден на Държавното лично-отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, провеждано в „Парк Арена ОЗК“ в Бургас. Националката спечели три златни медала – два индивидуални и един в щафета.

Петкова триумфира убедително на 100 метра съчетано с време 1:00.13 мин., оставяйки далеч зад себе си съотборничката си от Спринт София Маргарита Стоименова (1:04.26) и Лора Шаранкова от Пловдив 2019 (1:04.40). Малко по-късно Диана добави още едно злато – този път на 50 метра бътерфлай, където финишира първа с 27.02 сек.

В края на деня Петкова допринесе и за успеха на смесената щафета на Спринт София на 4х50 метра съчетано. Квартетът в състав Екатерина Аврамова, Калин Михайлов, Максим Иванов и Диана Петкова спечели с време 1:46.26 мин.

Звездата от вчерашния ден, Дарен Кирилов от Доростол, продължи впечатляващото си представяне. След националния рекорд на 200 м гръб, той днес спечели 50 м гръб, финиширайки за 24.88 сек.

Много силно плуване направи и Светлозар Николов (ВСИ), който доминира на 400 метра съчетано. Той завърши първи с 4:12.22 мин., на повече от пет секунди пред Павел Батинов (Олимп).

При жените Камелия Стоименова (Спринт София) затвърди добрата си форма на 200 м бруст, печелейки финала с 2:27.72 мин. – време, което обаче остана над постижението ѝ от Лондон по-рано този месец, когато подобри рекорда на Таня Богомилова.

В престижната мъжка дисциплина 100 метра свободен стил златото отиде при Васил Тушев (Вихрен), който спечели с 48.02 сек., изпреварвайки Алекс Стойнов (Олимп) – 49.30 и Борис Милев (Олимпия) – 49.40.