Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние

Пореден тежък инцидент с човешки жертви.

Семейство – мъж, жена и дете загинаха на Околовръстния път край Пловдив при катастрофа с тежкотоварен автомобил през изминалата нощ.

Лекари се борят за живота на другото им дете - на 7 години.

Само за месец, това е втората поредна тежка катастрофа със загинали в този участък.

Тежкото произшествие на околовръстното на Пловдив е станало малко след 23 часа снощи, на разклона за село

По предварителна информация тежкотоварен автомобил с 24-годишен шофьор навлиза в насрещното движение и удря челно лек автомобил.

При челния сблъсък на място загиват 43-годишна жена, шофирала колата, съпругът й и 14-годишното им дете. Другото им дете е закарано в болница в много тежко състояние.

Водачът на камиона е задържан, пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Все още не е ясно каква е причината за тежкия инцидент, но според шофьори, в тази отсечка подобни фатални удари са неизбежни. Околовръстният път на Пловдив все още не е разширен, както е предвидено по проект и от двете му страни има мантинели.

Много е трудно движението по Околовръстното затова, че е двулентов пътят. Двупосочно движение, двулентов път. Ужасно е. Вече е твърде късно. Всичко е застроено по Околовръстното. Няма как да се разшири. Вечер, ако пътувате по този път той дори не е осветен. Няма маркировка. Трябва да се направи някаква промяна, за да може да няма такива ситуации.

В момента Агенция "Пътна инфраструктура“ прави анализ за състоянието на пътя, заяви регионалният министър Иван Иванов. По думите му, ако експертите установят разминаване с нормативните актове, ще бъдат направени нужните промени по трасето.

снимки: БГНЕС

Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройството: Този път е изграден през 2019-та година, още тогава са вземани тези решения, ако към днешна дата нормативната уредба е по-различна, променила се е, защото тя се променя през години, включително и в момента променяме някои изисквания към пътищата, към пътните маркировки, ограничителни системи, ще бъдат взети необходимите мерки. В крайна сметка не искаме да се произнасяме преди разследващите органи.

В становище на АПИ, изпратено до БНТ се посочва, че в момента второкласният път е в добро техническо състояние, а настилката, маркировката и ограничителните системи са изцяло обновени през 2021 г. и 2022 г.когато е извършен превантивен ремонт.