"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени

Една от всеки три жени е жертва на насилие. Това показват данните на ООН.

През последните 12 месеца 316 милиона жени по света са били жертва на физическо или сексуално насилие от страна на партньора си.

В Международния ден за борба срещу насилието над жените пред Съдебната палата се провежда протест под надслов "Нито една повече".

Протестиращите искат да покажат солидарност с всички момичета и жени, преживели или станали жертва на насилие.

И настояват: Законът за защита от домашното насилие да защитава всяка жертва на такова, без значение продължителността на връзката, тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения.

Искат и незабавно прекратяване на институционалното насилие над транс жените и ЛГБТИ хората.

Както и да има кризисни и консултативни центрове за пострадали от насилие във всяка една област в страната.

Хората тук настояват в най-кратък срок да се изложат конкретни планове за това къде, колко на брой, капацитет и заделени средства за това.

Днес десетки статуи на женски фигури и паметници в София са с червени ленти с надпис "Нито една повече".

Това е част от инициативите за Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета.