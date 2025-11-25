Новините 25.11.2025 г.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Акценти за деня:

У НАС

25 ноември – Международен ден за премахване на насилието срещу жени

Тази сутрин десетки статуи на женски фигури в София осъмнаха с червени ленти и надпис „Нито една повече". Акцията е част от инициативите за Международния ден за премахване на насилието срещу жени и момичета.

Правителството отпуска близо 2,7 млн. лева за училищни програми и стипендии

Правителството отпусна близо 90 000 лв. за две програми в училищата – за по-добри IT умения и за поддържане на училищните традиции. Кабинетът отпуска и над 2,6 млн. лв. за стипендии в 73 училища, чиито ученици са се представили най-добре на матурите по български и математика, като сумите варират между 30 и 90 лева на ученик.

Българско дуо стана световен шампион по бийтбокс

Българската бийтбокс звезда Александър Деянов – Skiller и партньорът му Макс Моровски – Максо спечелиха световното първенство по бийтбокс в Япония в категорията за двойки. Двамата впечатлиха публиката с нереален синхрон, скорост и звук.

Ученици от Перник превръщат класически картини в попарт

Ученици от ХІ ОУ „Елин Пелин" в гр. Перник преобразяват емблематични произведения на изкуството в попарт стил. Например – портрета на Мона Лиза в стила на Анди Уорхол. Идеята е на преподавателката Даниела Павлова и е част от проекта „Търсим и споделяме опита на учителя", който събира иновативни практики от училища в страната.

СВЯТ

Предмети от колекцията на създателя на „Мъпетите" ще се предлагат на търг

В Лос Анджелис ще се проведе търг с над 400 оригинални кукли и реквизит от Джим Хенсън, създателят на „Мъпетите". За първи път феновете могат да притежават истински кукли, направени от „Джим Хенсън къмпани". Ще бъдат пуснати и лични вещи на Джим Хенсън, както и дизайнерски обувки на Мис Пиги.

Коледен флашмоб на пианиста Жулиен Коен в Париж

Феноменален флашмоб на пианиста Жулиен Коен в Париж събира десетки хиляди гледания. Коен е известен с видеото си на „Bohemian Rhapsody" на Queen, събрало над 500 милиона гледания в социалните мрежи. В новия флашмоб участваха над 100 музиканти и имаше 3 слота за изпълнение.

СПОРТ

Челси – Барселона е най-чаканият сблъсък в петия кръг на Шампионската лига

Днес ни очакват девет мача от петия кръг на Шампионска лига. Специално внимание приковава двубоят между Челси и Барселона. Двата отбора излизат един срещу друг от 22:00 часа на „Стамфорд Бридж".

Проведе се репетиция за запалване на Олимпийския огън

В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Поради прогнози за лошо време по време на официалната церемония в сряда, вече запаленият огън ще бъде запазен като резервен вариант.

Постоянство в Топ 10 е приоритетът на Алберт Попов в новия сезон

Водещият български състезател в алпийските ски Алберт Попов заяви, че целта му през новия сезон е да бъде постоянен в класиранията си в Топ 10. Той завърши девети на слалома в Гургл през уикенда и очаква да се задържи сред призьорите.

Радослав Янков и Тервел Замфиров ще опитат да спечелят още една квота за Олимпийските игри

Стартът в Банско през януари е акцентът в програмата на водещите сноубордисти Радослав Янков и Тервел Замфиров, които ще опитат да спечелят още една квота за Олимпийските игри.

Бронз за България от Световното първенство по спортни танци

Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева донесоха бронз за България от световното първенство по спортни танци за юноши многобой, което се проведе през уикенда в Бургас. Младата ни двойка впечатли с увереност и забележителна техника, която им спечели място сред трите най-добри тандема в света.

Последвайте ни

