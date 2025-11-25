Правителството отпуска близо 2,7 млн. лева за училищни програми и стипендии

Правителството отпусна близо 90 000 лв. за две програми в училищата – за по-добри IT умения и за поддържане на училищните традиции.

Част от парите ще отидат за обучение по приложен програмист в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ в Бургас. Още 63 000 лв. получават 33 училища за дейности, свързани с история и памет – посещения на музеи, грижа за паметници и други инициативи за ученици от 8. до 12. клас.

Кабинетът отпуска и над 2,6 млн. лв. за стипендии в 73 училища, чиито ученици са се представили най-добре на матурите по български и математика, като сумите варират между 30 и 90 лева на ученик.