ИЗВЕСТИЯ

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Правителството отпуска близо 2,7 млн. лева за училищни програми и стипендии

Чете се за: 00:50 мин.
Деца
Правителството отпусна близо 90 000 лв. за две програми в училищата – за по-добри IT умения и за поддържане на училищните традиции.

Част от парите ще отидат за обучение по приложен програмист в Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ в Бургас. Още 63 000 лв. получават 33 училища за дейности, свързани с история и памет – посещения на музеи, грижа за паметници и други инициативи за ученици от 8. до 12. клас.

Кабинетът отпуска и над 2,6 млн. лв. за стипендии в 73 училища, чиито ученици са се представили най-добре на матурите по български и математика, като сумите варират между 30 и 90 лева на ученик.

Ученици от Перник превръщат класически картини в попарт
Ученици от Перник превръщат класически картини в попарт
Българско дуо стана световен шампион по бийтбокс Българско дуо стана световен шампион по бийтбокс
Чете се за: 00:45 мин.
25 ноември – Международен ден за премахване на насилието срещу жени 25 ноември – Международен ден за премахване на насилието срещу жени
Чете се за: 00:40 мин.
Новините 25.11.2025 г. Новините 25.11.2025 г.
Чете се за: 04:55 мин.
Софийският университет отбеляза деня на своя патрон Св. Климент Охридски Софийският университет отбеляза деня на своя патрон Св. Климент Охридски
Чете се за: 00:55 мин.
Как една лаборатория се грижи с любов за своите експериментални животни Как една лаборатория се грижи с любов за своите експериментални животни
Чете се за: 00:45 мин.

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
