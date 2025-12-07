БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души

На останалите седем души на борда са доставени храна за три дни, вода и дизел-генератор

Брифинг за ситуацията около блокирания танкер край Ахтопол. Участват главният директор на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“- Варна о.р. Румен Николов и командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

"Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие. По отношение на хората - операцията започна още сутринта. След първия сеанс около 6,00 ч. бяхме информирани, че намаляват запасите от храна и вода и се изтощават батериите. Предприеха се мерки със съдействието на министрите на транспорта и отбраната за осигуряване на логистиката за доставяне на тези материали, които да осигурят по-нататъшно пребиваване на екипажа на кораба. Осигурили сме им храни за 3 дни, вода, комуникационни средства, с които да осъществяваме връзки. След като направихме връзка с представител на корабособственика, бяха осигурени необходимите материали. С хеликоптера бяха доставени материалите. Получи се информация, че има трима членове на екипажа, които са в недобро здравословно състояние и по молба на корабособственика да бъдат евакуирани. При втория курс на хеликоптера беше изпълнена тази мисия и тримата човека са докарани на брега, предадени са на "Гранична полиция" за проверка на самоличността им, осигурено е медицинско обслужване и по-нататъшни действия. Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в някакви лагери или каквото и да е било от този род. Те ще бъдат поети от представител на корабособственика. Тези, които не изискват медицинско наблюдение, ще бъдат закарани най-вероятно в хотел. Хората са в безопасност. Останалите седем човека на борда на кораба са осигурени с храна, вода и дизел-генератор, който да им осигури електрозахранването. За утре сутринта ще бъде предвидено още четирима души да бъдат евакуирани от борда на кораба по същата схема. По указание на корабособственика на борда ще останат трима души, които да изпълняват неговите указания", каза главният директор на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“- Варна о.р. Румен Николов.

По-рано днес Министерството на околната среда и водите съобщи, че е започнал спешен мониторинг на морските води в акваторията на Ахтопол, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване от блокирания танкер. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

