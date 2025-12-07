МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер

Министерството на околната среда и водите започна спешен мониторинг на морските води в акваторията на Ахтопол, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване от блокирания танкер. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.

При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана, съобщиха от МОСВ.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България.