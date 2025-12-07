БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер

Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Басейнова дирекция следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

мосв започна спешен мониторинг морските води заради блокирания танкер
Снимка: БТА
Министерството на околната среда и водите започна спешен мониторинг на морските води в акваторията на Ахтопол, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване от блокирания танкер. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.

При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана, съобщиха от МОСВ.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България.

#спешен мониторинг #блокиран танкер #ахтопол #Черно море #МОСВ #замърсяване

Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Чете се за: 00:40 мин.
Пет машини разчистват свлачището на прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:15 мин.
"Празник на О-солената риба" се проведе в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Вертолет "Пантер" достави храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.

МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер
МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Русия с реакция на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
