ИЗВЕСТИЯ

НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Вертолет "Пантер" достави храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Доставени са и комуникационни средства

вертолет пантер достави храна екипажа танкера ldquoкайросrdquo блокиран ахтопол снимки
Успешно бяха доставени хранителни провизии и комуникационни средства на борда на танкера "Кайрос", който вече трети ден е блокиран в морето край Ахтопол.

Малко след 14.20 ч. вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка" пристигна край кораба.

След близо 10 минути кръжене летателната машина се снижи, а от нея се спусна човек.

Веднага след това на няколко транша бяха спуснати и провизиите.

В 14.50 ч. хеликоптерът потегли обратно към авиобазата.

Операцията е съвместна между Министерството на отбраната и Министерството на транспорта.

До нея се стигна след разговор на представители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" с хората от екипажа, които заявиха, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства.

Морето остава бурно затова и не може да се предприемат действия нито по евакуация на екипажа, нито по провлачването на кораба към безопасно място.

#блокиран танкер #ахтопол #кораб

