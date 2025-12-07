Вертолет "Пантер" достави храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол (СНИМКИ)

Успешно бяха доставени хранителни провизии и комуникационни средства на борда на танкера "Кайрос", който вече трети ден е блокиран в морето край Ахтопол.

Малко след 14.20 ч. вертолет "Пантер" от авиобаза "Чайка" пристигна край кораба.

След близо 10 минути кръжене летателната машина се снижи, а от нея се спусна човек.

Веднага след това на няколко транша бяха спуснати и провизиите.

В 14.50 ч. хеликоптерът потегли обратно към авиобазата.

Операцията е съвместна между Министерството на отбраната и Министерството на транспорта.

До нея се стигна след разговор на представители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" с хората от екипажа, които заявиха, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства.

Морето остава бурно затова и не може да се предприемат действия нито по евакуация на екипажа, нито по провлачването на кораба към безопасно място.