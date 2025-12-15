Жандармерист от Монтана е "Полицай на годината"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Раздадоха наградите "Полицай на годината". Призът тази година получи младши инспектор Кристин Иванов от жандармерията в град Монтана. Той е отличен заради смелата си реакция, спасявайки трудноподвижна жена от потъваща кола, паднала в река Скът в края на септември.

Кристин Иванов е влязъл в реката, разбил задното стъкло на колата, за извади пострадалата, а след това я е придържал над водата, докато дойдат спасителни екипи на пожарната.

Първа индивидуална награда получи младши инспектор Красимир Кирилов, водач на служебно куче в Гранично полицейско управление Брегово. Кирилов има 47 успешни издирвателни акции, при които са предотвратени 623 незаконни преминавания на мигранти.

В рамките на церемонията е организиран търг на детски рисунки на възпитаници на Детското полицейско управление. Събраните средства да бъдат внесени по сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

