Преди срещата на върха на ЕС: Външните министри обсъдиха заема за Украйна

Ще бъде ли предоставен репарационен заем от 210 милиарда евро за Украйна?
Външните министри на страните от Европейския съюз обсъдиха в Брюксел предоставянето на репарационен заем от 210 милиарда евро за Украйна, използвайки замразените руски активи в Европа.
Окончателното решение за това трябва да бъде взето на срещата на върха на лидерите от ЕС в четвъртък. Външният министър в оставка Георг Георгиев също участва в срещата в Брюксел.
В петък България и още три държави - Италия, Малта и Белгия, се противопоставиха на използването на замразените руски активи и призоваха в съвместна декларация за намирането на алтернативни варианти за финансиране на Украйна.
Според четирите държави руските активи трябва да останат замразени, докато Русия не прекрати войната си срещу Украйна и компенсира Киев за нанесените щети.
Дипломат номер едно на Европа Кая Калас очаква до края на седмицата да има решение за заема за Украйна.
Въпреки позицията на България и останалите три държави репарационният заем остава вариант номер едно за ЕС. Според Калас срещата на върха няма да приключи без решение по този въпрос.
"По повод репарационния заем днес чухме какви са белгийските тревоги. Участниците разбират какви са тези тревоги, както и споделената отговорност. Моето лично мнение е, че ако отидем по-далеч с репарационния заем, тогава натискът върху Белгия ще спадне и рискът ще бъде споделен от всички страни-членки. Защото тогава имаме европейско предложение и Европа носи отговорността за него, а не Белгия. Наистина се надявам да постигнем резултат в четвъртък", заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС сигурността и външните работи.