Преди срещата на върха на ЕС: Външните министри обсъдиха заема за Украйна

Външните министри на страните от Европейския съюз обсъдиха в Брюксел предоставянето на репарационен заем от 210 милиарда евро за Украйна, използвайки замразените руски активи в Европа.

Окончателното решение за това трябва да бъде взето на срещата на върха на лидерите от ЕС в четвъртък. Външният министър в оставка Георг Георгиев също участва в срещата в Брюксел.

В петък България и още три държави - Италия, Малта и Белгия, се противопоставиха на използването на замразените руски активи и призоваха в съвместна декларация за намирането на алтернативни варианти за финансиране на Украйна.

Според четирите държави руските активи трябва да останат замразени, докато Русия не прекрати войната си срещу Украйна и компенсира Киев за нанесените щети.

Дипломат номер едно на Европа Кая Калас очаква до края на седмицата да има решение за заема за Украйна.

Въпреки позицията на България и останалите три държави репарационният заем остава вариант номер едно за ЕС. Според Калас срещата на върха няма да приключи без решение по този въпрос.