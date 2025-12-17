БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът решава за мерките на двамата общински съветници, задържани с кмета на Варна Благомир Коцев

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Защитата настоява за по-леки мерки вместо домашен арест

Варненският окръжен съд ще се гледат мерките за неотклонение на двамата общински съветници, задържани с кмета на Варна Благомир Коцев.

Николай Стефанов и Йордан Кателиев са под домашен арест. Защитниците на общинските съветници са внесли молби мерките им за неотклонение да бъдат отменени или заменени с по-леки – "подписка" или "парична гаранция".

Припомняме, че Стефанов и Кателиев бяха арестувани на 8 юли, заедно с Благомир Коцев и бизнесмена Ивайло Маринов по обвинение за участие в организирана престъпна група, корупция и пране на пари. Още в началото на разследването Маринов беше освободен, а на 27 ноември кметът Благомир Коцев излезе от ареста срещу парична гаранция.

# Благомир Коцев # общински съветници #Варна #мерки

