В името на кадъра: Как една червена панделка спря движението във Виена

Транспортен хаос и дори намеса на полицията във Виена... заради модерна снимка в социалните мрежи.



Става дума за прочута далеч отвъд пределите на австрийската столица червена панделка. Красивата и безспорно атрактивна украса привлича стотици желаещи да се снимат пред нея. Това, обаче, често става повод за сериозни задръствания и се налага полицията да моли туристите да не стоят прекалено дълго на пътното платно, а понякога - дори да глобява нарушителите.



