На студено и без дърва - как в Русенски села платиха, но не получиха дърва за огрев?

Заради недоставени дърва за огрев, няколко семейства в Русенско са принудени да търсят алтернативни методи за отопление през зимните месеци. За това сигнализираха зрители на „Денят започва“, които недоумяват как се е стигнало до този абсурд – да поръчаш, да заплатиш стоката предварително и въпреки това да останеш на студено.

Любен Георгиев е един от потърпевшите от село Ряхово– той е поръчал 7 кубика дърва още през юли и е заплатил близо 600 лева.

„Проблемът е, че края на юли месец платих 7 кубика, с идеята да изчакам месец-два. Беше ми казано, че ще бъдат донесени след 10 октомври. Мина октомври, мина ноември, дойде декември и Нова година и дървата не идват... Когато останеш и без дърва и няма какво да сложиш в камината, не е лесно“, разказа Любен Георгиев

Той и семейството му се отоплявал с малка електрическа духалка, което е довело до непредвидени разходи.

„Аз не мислех, че ще се наложи да чакам толкова дълго време. Мислех, че в рамките на 10-20 дни ще носят дървата, за да мога да си ги приготвя“, обясни той.

Кметът на село Ряхово, Христина Иванова, уточни, че по списък тази година има 51 домакинства, които разчитат на дърва за огрев.

„През годините бройката намалява, защото хората имат и алтернативи – климатици, пелетни камини. Всеки избира най-удобния за него вариант.“ „В момента програмата по добиването на акацията се изпълнява по график. Ряхово е последно от 11 села на общината. Допълнително, тази година имаше ненормално големи валежи, които забавиха графика... Имаме уверението, че до Коледа ще бъдат доставени всички количества“, обясни кметът на община Сливо полe Валентин Атанасов.

Ръководителят на Горското стопанство към общината, Огнян Кръстев, потвърди, че половината от дървата на Георгиев вече са доставени, а останалата част ще бъде доставена до края на седмицата:

„Имаме уверение от изпълнителите, че днес ще бъдат доставени и останалите количества на господина.“

Георгиев от своя изрази благодарност за бързата реакция на общината.