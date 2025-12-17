БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На студено и без дърва - как в Русенски села платиха, но не получиха дърва за огрев?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Регионални
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заради недоставени дърва за огрев, няколко семейства в Русенско са принудени да търсят алтернативни методи за отопление през зимните месеци. За това сигнализираха зрители на „Денят започва“, които недоумяват как се е стигнало до този абсурд – да поръчаш, да заплатиш стоката предварително и въпреки това да останеш на студено.

Любен Георгиев е един от потърпевшите от село Ряхово– той е поръчал 7 кубика дърва още през юли и е заплатил близо 600 лева.

„Проблемът е, че края на юли месец платих 7 кубика, с идеята да изчакам месец-два. Беше ми казано, че ще бъдат донесени след 10 октомври. Мина октомври, мина ноември, дойде декември и Нова година и дървата не идват... Когато останеш и без дърва и няма какво да сложиш в камината, не е лесно“, разказа Любен Георгиев

Той и семейството му се отоплявал с малка електрическа духалка, което е довело до непредвидени разходи.

„Аз не мислех, че ще се наложи да чакам толкова дълго време. Мислех, че в рамките на 10-20 дни ще носят дървата, за да мога да си ги приготвя“, обясни той.

Кметът на село Ряхово, Христина Иванова, уточни, че по списък тази година има 51 домакинства, които разчитат на дърва за огрев.

„През годините бройката намалява, защото хората имат и алтернативи – климатици, пелетни камини. Всеки избира най-удобния за него вариант.“

„В момента програмата по добиването на акацията се изпълнява по график. Ряхово е последно от 11 села на общината. Допълнително, тази година имаше ненормално големи валежи, които забавиха графика... Имаме уверението, че до Коледа ще бъдат доставени всички количества“, обясни кметът на община Сливо полe Валентин Атанасов.

Ръководителят на Горското стопанство към общината, Огнян Кръстев, потвърди, че половината от дървата на Георгиев вече са доставени, а останалата част ще бъде доставена до края на седмицата:

„Имаме уверение от изпълнителите, че днес ще бъдат доставени и останалите количества на господина.“

Георгиев от своя изрази благодарност за бързата реакция на общината.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.

#Ряхово #Русенско #дърва за огрев

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
3
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
4
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан
5
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
6
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: У нас

Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Васил Терзиев: Случаят в 138-о СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим Васил Терзиев: Случаят в 138-о СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим
Чете се за: 03:10 мин.
Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци? Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?
Чете се за: 01:42 мин.
Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил
Чете се за: 04:22 мин.
СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове
Чете се за: 00:30 мин.
Цончо Ганев: „Възраждане" никога няма да управлява с Пеевски и Борисов Цончо Ганев: „Възраждане" никога няма да управлява с Пеевски и Борисов
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала
НА ЖИВО: Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Енергийната независимост от Русия: ЕП гласува закон, забраняващ...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съдът решава за мерките на двамата общински съветници, задържани с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В името на кадъра: Как една червена панделка спря движението във Виена
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ