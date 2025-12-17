БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Васил Терзиев: Случаят в 138-о СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Регионални
Запази

Кметът Васил Терзиев призова за разследване в пълен обем и с цялата строгост на закона относно случая в 138-о училище в София

васил терзиев софия стане заложник престъпни интереси
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев призовава органите да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“ в София. Това съобщиха от Столичната община.

"Случаят в 138. СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим. Става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите", казва кметът на София.

Столична община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност.

"Няма да има толерантност към подобни действия. Призовавам компетентните органи да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси".

По закон Столична община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства в сградите, е в правомощията и отговорността на директорите, които са органи за управление и контрол на съответната институция. Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата.

"Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми.

Камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън. Това е категорично посочено в практиката на КЗЛД по казуси за видеонаблюдение в училищата. Общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но тя е за външни и общи външни пространства, управлявани от дирекция „Сигурност“", се казва още в писмото до медиите.

За да се повиши прозрачността и превенцията, Столична община ще въведе уведомителен режим, при който директорите на образователните институции ще предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение – включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат.

Столична община няма правомощия да поставя или управлява вътрешни камери в училищни сгради и категорично се обявява против практиката подобни системи да се финансират със средства, събирани от родители.

"Ще работим съвместно с Министерството на образованието и науката за по-ясни национални правила и по-строг контрол, за да не се допуска подобно посегателство никога повече.

Няма по-висок приоритет от сигурността, личното пространство и достойнството на децата. Това е отговорност, която институциите сме длъжни да носим ежедневно и без компромиси".

#138-о училище #камери в училищни тоалетни #Васил Терзиев

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
3
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
4
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан
5
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
6
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: У нас

НА ЖИВО: "БСП - Обединена левица" отиде на разговори при президента Радев
НА ЖИВО: "БСП - Обединена левица" отиде на разговори при президента Радев
Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Чете се за: 00:15 мин.
На студено и без дърва - как в Русенски села платиха, но не получиха дърва за огрев? На студено и без дърва - как в Русенски села платиха, но не получиха дърва за огрев?
Чете се за: 02:45 мин.
Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци? Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?
Чете се за: 01:42 мин.
Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил
Чете се за: 04:22 мин.
СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: "БСП - Обединена левица" отиде на разговори при президента Радев
НА ЖИВО: "БСП - Обединена левица" отиде на разговори при...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала НА ЖИВО: Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка Депутатите излязоха в почивка след юмручна схватка
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Енергийната независимост от Русия: ЕП гласува закон, забраняващ...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съдът решава за мерките на двамата общински съветници, задържани с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ