Ще задължат ли фризьорите да правят задължителен тест за алергия преди боядисване?

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Министерството на здравеопазването публикува проект за актуализация на Наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони и ателиетата за татуировки. Според изискванията фризьорите би трябвало да правят задължителен тест за алергия преди боядисване.

Как се приема идеята от работещите в салоните и от клиентите?

Една от най-спорните точки в новата Наредба на МЗ е задължението фризьорите да извършват тест за чувствителност към боята преди всяка процедура. Представители на бранша предупреждават, че това би затруднило работата им, както заради допълнителните разходи, така и заради времето за изпълнение на изискването.

Клиентите от своя страна също са против тестването.

"Аз от 20 години си слагам боя и досега никой не ми е правил тест, а мисля, че цените ще скочат много нагоре. Кой ще се боядисва в салоните, как ще работят тези салони?

"Мисля, че не… първият път може би, не знам какво ще бъде - ще раберем".

"Досега никога не ми е реагирала нито косата, нито скалпъта, не. Това за мен е загуба на време, средства, и е напълно безсмислено. И не мисля, че е нужно абсолютно всеки път това да се прави".

"Има си на други места къде да се изследваме за алергии, а не във фризьорския салон".

От лекарското съсловие също се изказаха относно предложените промени.

д-р Виктория Каракостова, общопрактикуващ лекар: "Смятам, че не е удачно, това ще затрудни работата, ще удължи времето на престой във фризьорските салони, а вероятно ще оскъпи и манипулацията. Намирам, че по-удачно е да се спазват указанията, които има във всяка боя за коса. В смисъл, там има упътване как да се направи проба при алергия. Аз мисля, че тази проба трябва да се прави само при пациенти с алергична преекспозиция. Защото има пациенти, които са ползвали много години една боя и не са доказали никакви прояви на алергиия".

Предвижда се изискването за тестове за алергия да влезе в сила една година след приемането на наредбата, за да се даде време на обектите да се адаптират към допълнителните разходи. Проектът на наредбата е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане до 5 януари 2026 г.

