Кризата с боклука: Пореден уикенд доброволци почистват различни райони в София

Цанка Николова
Приоритет са контейнерите около училища, детски градини и поликлиники

Кризата с боклука в столицата.

Пореден уикенд доброволци се включват в почистването на различни райони в София.

В квартал "Хаджи Димитър" в столицата акцията е в разгара си, а ситуацията продължава да бъде кризисна.

Доброволци заедно с кмета почистват кофи, преливащи от боклук в квартала.

За сметопочистването тук разчитат на 3 камиона на общинското предприятие за третиране на отпадъци, но очевидно проблемът все още е на лице, така че се търси дългосрочно решение.

Приоритет на общината са контейнерите около училища, детски градини и поликлиники.

Колкото до ситуацията в другите квартали вчера кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е осигурено сметосъбирането и снегопочистването в Зони 1 и 7 до провеждане на нов конкурс.

Подписано е удължаване на договорите за "Средец", "Лозенец" и "Студентски град", както и за "Възраждане", "Оборище" и "Триадица" с 19% индексация на цените от предходните 5 години.

"Ситуацията продължава да бъде кризисна. На терен всеки ден работят 3 големи камиона на СПТО, но това не е достатъчно. Това ни е трети поред уикенд. Предните два акцентирахме на едрогабаритния отпадък. И смея да твърдя, че там ситуацията изглежда добре към момента, но битовият отпадък има нужда от специализирана техника. Това с доброволчески акции е страхотна инициатива, но за дългосрочното решение е необходима специализирана техника, която регулярно да обслужва нашите райони", заяви Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне".

"Ентусиасти, хора, които имат бизнес и предприемачи, мениджърски позиции. Всякакви граждани, които имат лична отговорност към средата в София. Искаме да направим всичко възможно да дадем пример повече граждани да се включат, защото това е нашият град и ако ние не сме отговорни граждани, няма как да се случи някой друг да ни свърши работата", коментира Галина Въчева, "За София заедно".

#София #криза с боклука #квартал "Хаджи Димитър" #доброволци

