Кризата с боклука: Пореден уикенд доброволци почистват различни райони в София

Кризата с боклука в столицата.

Пореден уикенд доброволци се включват в почистването на различни райони в София.

В квартал "Хаджи Димитър" в столицата акцията е в разгара си, а ситуацията продължава да бъде кризисна.

Доброволци заедно с кмета почистват кофи, преливащи от боклук в квартала.

За сметопочистването тук разчитат на 3 камиона на общинското предприятие за третиране на отпадъци, но очевидно проблемът все още е на лице, така че се търси дългосрочно решение.

Приоритет на общината са контейнерите около училища, детски градини и поликлиники.

Колкото до ситуацията в другите квартали вчера кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е осигурено сметосъбирането и снегопочистването в Зони 1 и 7 до провеждане на нов конкурс.

Подписано е удължаване на договорите за "Средец", "Лозенец" и "Студентски град", както и за "Възраждане", "Оборище" и "Триадица" с 19% индексация на цените от предходните 5 години.