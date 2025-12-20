В Пловдив отвори врати коледен базар "Капана"

В Пловдив вече отвори врати коледен базар "Капана". По традиция организаторите го обвързват с кауза и тази година тя е "Нито едно дете повече" в подкрепа на родителите, загубили своите деца на пътя и с призив за по-безопасно бъдеще.

Цар Симеоновата градина е украсена с рисунките на Сияна, чийто живот беше отнет в катастрофа.

Нейният баща отправя апел да се спре войната по пътищата, а част от приходите от многобройните щандове на базара ще отидат за лечение на хора в нужда.

На базара се представят повече от 240 автори, занаятчии и артисти, а посетителите могат да изберат подаръци от техните произведения.

"Нашият коледен базар, както всичките ни събития тази година в памет на всички загинали деца на пътя поради деградиралия шофьорски манталитет, това е нашият мълчалив протест заедно с децата към това, в което живеем. Символът на тази борба за съжаление се случи да е Сияна. Кампанията е да покажем нейното творчество на обществото и да приветстваме всички да бъдат по-благоразумни", заяви Никола Сивков, организатор.