ИЗВЕСТИЯ

Турист падна в пропаст край връх Вихрен
Чете се за: 00:47 мин.
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
Чете се за: 01:05 мин.

В Пловдив отвори врати коледен базар "Капана"

Чете се за: 01:45 мин.
Регионални
Цар Симеоновата градина е украсена с рисунките на Сияна

В Пловдив вече отвори врати коледен базар "Капана". По традиция организаторите го обвързват с кауза и тази година тя е "Нито едно дете повече" в подкрепа на родителите, загубили своите деца на пътя и с призив за по-безопасно бъдеще.

Цар Симеоновата градина е украсена с рисунките на Сияна, чийто живот беше отнет в катастрофа.

Нейният баща отправя апел да се спре войната по пътищата, а част от приходите от многобройните щандове на базара ще отидат за лечение на хора в нужда.

На базара се представят повече от 240 автори, занаятчии и артисти, а посетителите могат да изберат подаръци от техните произведения.

"Нашият коледен базар, както всичките ни събития тази година в памет на всички загинали деца на пътя поради деградиралия шофьорски манталитет, това е нашият мълчалив протест заедно с децата към това, в което живеем. Символът на тази борба за съжаление се случи да е Сияна. Кампанията е да покажем нейното творчество на обществото и да приветстваме всички да бъдат по-благоразумни", заяви Никола Сивков, организатор.

"Ние за това дойдохме да се разходим и също така ще дойдем и вечерта също, когато вече има светлини и като цяло е по-празнично настроението. Относно продажбите, които знам, че ще се направят, са за благотворителна цел, в която искаме да се включим също", допълни Юлия Петрова.

#Сияна #"Капана" #коледен базар #Пловдив

