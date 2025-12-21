БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петър Попангелов: Алберт Попов трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви суперкласирания

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
петър попангелов
Надявам се за 27 декември да има условия за каране на ски и да се почнат и откриването на сезона и празника по случай 130 години Боровец. Ще има демонстративно каране на ски-учителите, ще има детски състезания, сцена с музикално оформление. Единственото, което ни притеснява е, че срокът е малък и ще трябва да се активират всички снежни инсталации, за да направим сняг за 27-и, да добие зимен вид курортът. Това каза за предаването "Арена спорт" легендата на българските ски Петър Попангелов, който коментира и представянето на Алберт Попов този сезон.

Запитан какво очаква от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, по-малко от 50 дни от тяхното начало, той отговори:

"За Алберт, аз гледам всички стартовете в Световната купа, мисля, че още формата не му е в оптималния вариант. Дано има късмет момчето, защото знаете, че конкуренцията е огромна и в сноуборда знаете, че също има голям напредък."

"Има много стартове дотогава. Каквото покаже ситуацията и психическата настройка на самия ден, това ще очакваме за в бъдеще", добави Попангелов.

"Алберт Попов за мен трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви такива суперкласирания. Примерно за шестица, десетка, това ще бъде голям успех", завърши бившият скиор.

