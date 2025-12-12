Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда и гайдарското свирене вече са включени официално в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО.

Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Делхи.

Признанието идва, след като България подготви национална номинация за включване в списъка на ЮНЕСКО.

Петър Янев е първо поколение гайдар, но с майсторството си разпалва искрата на гайдарското изкуство и у най-близките си и в десетки ученици.

За него признанието е закономерно.

Петър Янев - гайдар: Нашата българската гайда е намерила мястото си преди 40 години, там където трябва. Коя гайда е в Космоса - ми българската. Значи тя от това по-сигурен и по-голям белег за това, че е световно културно наследство, според мен няма.

Доайенът на гайдарите в Смолян Костадин Илчев е обучил стотици млади гайдари.

Самият той е включен в Националния представителен списък за нематериално наследство

на ЮНЕСКО, като гайдар и майстор на гайди.

Костадин Илчев - гайдар: Това е много високо признание за гайдарството и за изработката, и за традициите на България. Това е и нашата цел да съхраним и да запазим изкуството и да го предадем на младите. Петър Янев - гайдар: Нашата музика битува, тя е жива, като казвам битува и е жива, имам предвид това, че ние свирим все още на сватби, на събори, на кръщенета. Костадин Илчев - гайдар: Даже и в по-трудни моменти, когато има мъка, гайдата лекува мъката.

За да бъде официално обявена от ЮНЕСКО дадена практика или занаят за нематериално културно наследство, тя трябва да се предава от поколение на поколение и да се поддържа жива.

Това правят българските гайдари и заслужено получават признанието на Световната организация.