Елисейският дворец: Утрешната среща за мир в Украйна няма да се проведе

Украйна, САЩ и европейските съюзници все още се работи по обща позиция

Насрочената за утре среща за консултации по мира в Украйна няма да се състои, съобщиха от Елисейския дворец.

Украйна, САЩ и европейските съюзници още работят по обща позиция, която да очертае контурите на мирно споразумение и да бъде представена на Москва. Европейците настояват за американски гаранции за сигурност на Украйна преди всякакви преговори за териториални отстъпки.

Според френската страна Украйна изключва териториални отстъпки. Официално Париж посочва, че още няма общ документ, но всички страни трябва да проведат преговори през следващите дни чрез телефонни разговори и срещи.

В съобщението не се посочва дали Вашингтон е определил краен срок.

