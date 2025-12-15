БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
„Мостът – Gen X vs Gen Z“: БНТ и Румънската обществена телевизия със съвместно предаване

Токшоуто ще се излъчи на 20 декември, събота, от 18:30 ч. по БНТ 1

„Мостът – Gen X vs Gen Z“ е заглавието на първото съвместно телевизионно предаване, реализирано в партньорство между Българската национална телевизия и Румънската обществена телевизия. Форматът проследява историческия преход през перспективата на две поколения – Gen X и Gen Z, като поставя във фокус спомените на хората, преживели събитията от 1989 г. и разбирането на младите днес за моментите, променили хода на историята в двете държави. Предаването предлага задълбочен и емоционален поглед върху начина, по който миналото продължава да оформя настоящето.

Водещи на токшоуто, което БНТ ще излъчи на 20 декември, събота, от 18:30 ч., са Симеон Иванов („Денят започва“, БНТ) и Ирина Лука от TVR. Специални гости в студиото на „Мостът – Gen X vs Gen Z“ са известни лица от двете държави. Представителите на поколението Gen X са водещият на предаването „Панорама“ по БНТ 1 Бойко Василев и продуцентът от Румънската обществена телевизия Смаранда Ворнику, а инфлуенсърите Цветана Сапова и Басти Топеску – представителите на Gen Z.

„Мостът – Gen X vs Gen Z“ е предаване за диалога между миналото и настоящето, отразен през личните спомени за историческите процеси от 1989 г., оформили ценностите и идентичността на цялото поколение. Представителите на Gen Z ще интерпретират тези събития днес, дали и как те продължават да оказват влияние върху живота и светогледа им.

„Мостът – Gen X vs Gen Z“ акцентира и върху ролята на обществените медии като свидетели и активни участници в историята. Предаването представя как БНТ и TVR са отразявали периода преди и след 1989 г., като показва силната връзка между двата ефира – от времето, когато програмата на БНТ е била масово гледана в Румъния, а любимата детска песен „Сънчо“ остава част от културната памет на румънските зрители. В студиото ще си припомним и архивни кадри от различни новогодишни и музикални програми, ще се срещнем с едно семейство, което живее от двете страни на река Дунав, както и с румънец, който чисти България. Ще проследим историята, но ще има и много забавление – какво наистина знаят младите за периода на прехода и ще разрешим ли вечния спор – български или румънски са сармите?

Съвместното предаване „Мостът – Gen X vs Gen Z“ е важна стъпка в разширяването на дългогодишното партньорство между БНТ и TVR и има за цел да изгради мост между поколенията, като подчертава културната и медийната свързаност между България и Румъния.

